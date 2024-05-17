Türk tarım firmaları Macfrut ile İtalya’ya çıkarma yaptı

İZMİR / EKONOMİ

Bin 400’ü aşkın firma, 56 binden fazla profesyonel ziyaretçi, 3 gün boyunca Rimini Expo Center’da, tarım ürünleri tedarik zincirindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yerinde inceleme ve yeni iş birliği imkanları yakaladı.

Tarımda son yenilikler ve buluş temalı birçok ürünün sergilendiği ve sunumun yapıldığı etkinliğe, Türkiye’den giden 25 üretici Macfrut’de yoğun ilgi gördü. Rimini’deki fuarda, uluslararası firma yetkilileriyle görüşme ve tarımdaki son gelişmeleri yerinde görme imkanı bulan Türk üreticiler takdir topladı ve Macfrut yetkilileri tarafından gelecek sene için tekrar davet edildi.

Sofralık üzüm bu seneki sempozyum konusuydu

Macfrut 2024’ün bu sene ki sempozyum konusu sofralık üzüm oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen akademisyen, uzman ve profesyoneller, 8-9 Mayıs tarihlerinde yapılan sempozyumda, sofralık üzümün tedarik zincirini masaya yatırdı.

Macfrut Fuarı Türkiye temsilcisi, Sancar Consulting Firması Genel Müdürü Adnan Tolga Sancar, Türk firmaların Macfrut etkinliğine gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Sancar, Türk tarımının gelişmesiyle, Avrupa ve dünya pazarlarından aldığı payın her sene artmakta olduğunu memnuniyetle izlediklerini, bunun için Macfrut gibi başarılı bir ticari platformun, Türk firmaların üretim ve ihracatının artmasına son derece fayda sağlayacağına inandığını da sözlerine ekledi.

“Macfrut, dünyada tarım sektörünün istikametini belirliyor”

Macfrut Yönetim Kurulu Başkanı Renzo Piraccini, tarım sektörünün hangi yöne gittiğini görmek isteyen ve yenilikleri yerinde görerek, uluslararası pazarlara açılmak isteyen tüm firmaların, Macfrut’u mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Piraccini ayrıca, sağlıklı tarım ürünleri ile ilgili bölümlerin, doğal bitki koruma yöntemleri, beslenme ve biyostimülasyon ürünleri ile ilgili yeniliklerin ve agrisolar sistemlerin, Macfrut’de ilk defa sergilendiğini ve yoğun ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi. Macfrut 2025, 7-9 Mayıs tarihleri arasında İtalya’nın Rimini şehrinde yapılacak.