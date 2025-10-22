Türk Ticaret Bankası, 75 milyar liralık finansman desteği sağlayacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri Paneli, İhracat Akademisi Protokolü ve Türk Ticaret Bankası Bursa Şubesi açılış töreni Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) binasında yapıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’ın konuk olduğu programda UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik’in moderatörlüğünde düzenlenen panele Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ve Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışında konuşan UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, 2025 yılını 42 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı öngördüklerini açıkladı. Çelik, Türk Ticaret Bankası’nın yeniden faaliyete geçmesinin ihracatçılar için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Türkiye’nin ihracatında lokomotif konumda olan UİB’in 2024 yılında yüzde 6 artışla 38,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve rekor seviyeye ulaştığını belirten Çelik, 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracatın yüzde 13 artışla yaklaşık 32 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Türkiye’nin tek otomotiv birliği olarak faaliyet gösteren UİB çatısı altındaki sektörün 2024 yılında da tarihinin en yüksek ihracatına imza attığını söyleyen Çelik, “Otomotiv endüstrisinde 2024 yılında yaklaşık 37,2 milyar dolar ihracat ile rekor kırdık. Bu yıl 40 milyar doların üzerinde bir ihracatla yeni bir rekor daha kıracağız. İhracatçılarımızın azmiyle ülke ekonomisine değer katmayı sürdürüyoruz” dedi. Bursa’da Türk Ticaret Bankası Şubesi’nin açılışına da değinen Baran Çelik, bankanın yeniden faaliyete geçmesinin ihracatçılar açısından sevindirici bir gelişme olduğunu kaydederek, “112 yıllık tarihiyle Türkiye’nin ilk özel sermayeli milli bankası olan Türk Ticaret Bankası’nın yeni yapısıyla faaliyete başlaması bizler için önemli bir adım. Finansman maliyetlerinin yüksek, kaynaklara erişimin zor olduğu bu dönemde ihracatçılarımızı Türk Ticaret Bankası, Eximbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş. desteklerinden daha fazla faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

İhracat Akademisi ile nitelikli insan gücü yetişecek

Programda söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da ihracatçılara sağlanan finansman imkanlarını aktardı. Ağar, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) iş birliğiyle oluşturulan finansal ekosistemin ihracatçılara kapsamlı destek sağladığını belirterek, “2024 yılında 48.7 milyar dolarlık desteği ihracatçılarımızın hizmetine sunan Türk Eximbank yıl sonunda bu desteği 52 milyar dolara çıkarma hedefiyle ihracatçılarımızı küresel ticarette daha rekabetçi kılmak adına kararlılıkla yoluna devam ediyor. Finansmana erişimde teminat yetersizliği sorununun çözümüne yönelik kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. kurulduğu günden bu yana 12 binden fazla ihracatçının yaklaşık 200 milyar lira tutarındaki ihracat kredisine karşılık yaklaşık 175 milyar lira değerinde kefalet sağlamış durumda. Aktif büyüklüğü halihazırda 18 milyar lira, ödenmiş sermayesi ise 13.8 milyar TL'ye ulaşan İGE A.Ş. yalnızca bir kredi kefaret kurumu olmanın ötesine geçmiş finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesinde de etkin bir rol üstlenmeye başlamıştır” dedi. İGE A.Ş. bünyesindeki Türk Ticaret Bankası’nın da 2025 sonu itibariyle şube sayısını 11’e, finansman desteğini 75 milyar liraya, kredi kullanan ihracatçı sayısını ise bine çıkarmayı hedeflediğini açıklayan Bakan Yardımcısı Ağar, “Önümüzdeki dönemde bu hedeflerin arttığını göreceğiz. Bugün itibariyle toplam çalışma büyüklüğü 77.2 milyar TL'ye olan Türk Ticaret Bankası tarafından desteklenen ihracatçı sayısı 812’ye, finansman tutarını ise yaklaşık 60 milyar liraya ulaştığını söylemek istiyorum. Bursa Şubesi de haziran ayından bu yana 327 milyon lira kredi, 1.3 milyar TL mevduat büyüklüğü ile 1.6 milyar TL çalışma büyüklüğüne ulaşmıştır. Ayrıca firmalara 1.5 milyar liralık kredi limiti tahsis edilmiş durumdadır” diye konuştu.

Ağar ayrıca, Uludağ Üniversitesi ile İhracat Akademisi protokolüne de dikkat çekti. Protokolün, Bursa ve çevresinde ihracata yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.