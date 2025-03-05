“Türk turizminin çıkışı gastronomi ve kültürde”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



Türkiye; doğası, kültürü ve gastronomisi ile dünyanın en önde gelen turizm merkezlerinin başında geliyor. Fakat son yıllarda enflasyonist ortam, kur ve maliyetler gibi çeşitli sebeplerden ötürü her sektörün geçtiği sıkıntılı süreçten turizm sektörü de etkilendi. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin yıllık 50 milyar doları aşan turizm gelirini gastronomi ve kültür turizmine yönlendirerek 200-300 milyar dolara çıkartabileceklerini ifade ediyorlar.

Gastronominin ülke turizmi adına başlı başına bir etken olduğunu ifade eden Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe, “Gastronomi turizmi, bireylerin bir bölgenin veya ülkenin mutfak kültürünü, yerel yemeklerini, içeceklerini, tariflerini ve üretim yöntemlerini keşfetmek için seyahat etmelerini ifade eden bir turizm türü. Gastronomi turizmi ilk yıllara nazaran son 10 senede çok yol kat etti. İlk konuşulduğu dönemden itibaren normal turistten 1,5 kat fazla para bırakıyordu. Şu an bu 7 kata çıkmış durumda” dedi.



Gastronomi turizminin normalde 22 turizm çeşidi arasından sıyrılarak ilk sıralara yükseldiğini belirten Boztepe, “Önceki dönemlerde turistlerin geliş sebepleri arasında deniz, kum, güneş gibi faktörler varken, bu sıralamada artık birinci ya da ikinci basamakta gastronomi turizmi yer alıyor. Bugün yılda yaklaşık 24 milyar dolar gelir getiren gastronomi turizmi, ülke ekonomisinin önemli bir çarkı olmaya aday. Türkiye İstatistik Kurumu’nun turizm istatistiklerine göre, geçen yılın ilk yarısında 23 milyar 660 milyon 318 bin dolar olan turizm gelirinin yüzde 20'si, yani 4 milyar 738 milyon dolarlık kısmı yeme-içme kategorisinde elde edildi. Geçen yılın tamamında ise yeme içme kategorisinde 10 milyar 916 milyon 145 bin dolar gelir sağlandı. Bu veriler, gastronomi turizmi alanında elde edilecek gelirin potansiyelini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.



Bilal Ülker: “Kültür ve gastronominin reklamını daha fazla yapmalıyız”



Türkiye’ye kaliteli turist çekerek turizm gelirini yükseltmenin en etkili yolunun kültür ve gastronomi turizmine yönelmek olduğunu ifade eden Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Turizm Komisyon Üyesi Bilal Ülker, “Türkiye hak ettiği konumda değil, turist kalitemiz çok düşük. Bunu yükseltmek için en başta her şey dahil otel sistemini yok etmemiz gerekiyor. Onun yerine kültür ve gastronomi turizmini tanıtmamız gerekiyor. Şu an 50 milyar doları aşmış olan turizm gelirimizi doğru reklam stratejileriyle 200-300 milyar dolara çıkartabiliriz” dedi.