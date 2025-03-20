Türk ürünleri Dubai ve Japonya’da tanıtıldı

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, 130’u aşkın ülkeden 5 bin 500’den fazla firmanın katıldığı Gulfood 2025 Fuarı’nda yenilikçi ürünlerin vitrine taşındığını, UR-GE projesi kapsamında 12 üye firmanın pazarlama faaliyeti gerçekleştirdiğini bildirdi. Ürün tanıtımları ve tadım etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Veysel Memiş, 2025 yılı içinde 4 ayrı sektörel ticaret heyeti düzenleyeceklerini, bunlardan ilki olan Kazablanka/Fas Sektörel Ticaret Heyeti için çalışmaların başladığını duyurdu. Japonya’nın başkenti Tokyo’ya organize edilen Foodex Japan 2025 Fuarı'na da Türkiye Gıda İhracatçıları (TGİ) markası altında katıldıklarını aktaran Memiş, “Foodex Japan Fuarı, yıllık 80 milyar dolar gıda ithal eden 126 milyon nüfuslu Japonya ile Asya pazarına giriş yapmak isteyen firmalar için stratejik fırsatlar sunuyor. Sürdürülebilir gıda üretimi, ileri işleme teknolojileri ve sağlıklı beslenme trendleri gibi konuların öne çıktığı bu fuar, özellikle gıda ihracatçıları için Japonya gibi yüksek standartlara sahip bir pazarda yer edinmek adına kritik bir köprü oluşturuyor. Biz de bu platformdan en verimli şekilde yararlanmak için çalışmalar yaptık” dedi.

Öte yandan şubat ayında 151,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, en fazla dış satım yapılan ülkelerin başında Irak, Suriye ve Suudi Arabistan’ın geldiğini bildirdi. 78 bin 950 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini ifade eden Memiş; Benin, Togo, Cibuti, Somali ve Çin’deki hacimde önemli artışlar yakalandığını sözlerine ekledi.