Türk ve Tatar iş dünyası Bursa’da buluştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye ile Tataristan arasındaki işbirliklerini geliştirmek adına daha önceden planlanan ‘Türkiye Tataristan İş Forumu’ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Hizmet Binası’nda düzenlendi. Türk ve Tatar iş insanlarını bir araya getirerek yeni ticari işbirlikleri oluşturmayı amaçlayan forumun açılışında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Üç buçuk yıllık bir aranın ardından yine buradayız. Bu forumu ülkemizin kalkınma vizyonu doğrultusunda firmalarımızın küresel ve bölgesel işbirliklerini geliştirmek amacıyla düzenliyoruz” dedi. Türkiye’nin Rusya Ukrayna savaşı sırasındaki tutumunun kesintisiz süren ticari bağların güçlenmesini sağladığını ve geliştirdiği güvenle yeni fırsatlar da oluşturduğunu belirten Burkay, “Rusya ile ticaretimizde Tataristan stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bursa’dan yola çıkıp Tataristan’a yatırım yapan girişimcilerin elde ettikleri başarıları takdirle takip etmeliyiz. BTSO olarak kentimizin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşması amacıyla ihracat odaklı birçok projeyi beraber hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Başrolde Tataristan var”

Türkiye ile Tataristan arasında çok fazla ortak nokta, potansiyel ve altyapı olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş iş forumunun önemli işbirlikleri oluşturacağına inancının tam olduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise “Tataristan ile çok eski bağlarımız var ve bunlar sadece ticari bağlar değil. Türk firmalarının Tataristan’da yer almasını takiben Tataristan Firmalarının da Türkiye’ye gelmeye başlaması önemli bir adım oldu. Biz iki ülkenin karşılıklı olarak yatırımları artırması için bakanlık olarak gereken desteği vereceğiz” dedi. Burs aile Tataristan’ın benze ilişkiler içinde olduğunu belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat da “Türkiye’nin Rusya ile ticaretinde başrolde Tataristan var. Bu iş forumu ile birlikte yatırımlar daha görünür olacaktır. Tataristan ile işbirliğine hazırız. Burada enerjinin sinerjiye dönüşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Her türlü desteği verceğiz”

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türk iş insanlarının Tataristan’da yatırım yapması noktasında her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Tataristan olarak Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan kalıcı ilişkiler kurmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Minnihanov, “Tataristan‘da Türk yatırımcılarının kendilerini daha güvende hissetmesine büyük önem veriyoruz. İki ülke arasındaki ortak projelerin sürmesinde Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanlarına teşekkürlerimi sunmaktayım. Tataristan’ın başkenti Kazan, birçok Türk şehri ile kardeşliğini sürdürmekte. Bizler Tataristan ile Türkiye arasında işbirliğinin daha ileri bir noktaya çıkmasını arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bursalı şirketler inandı”

Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen sene rekor bir oranda arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Türkiye ve Bursa arasındaki güçlü ekonomik hacmin oluşmasına katkı sağlayan Türk iş insanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye’nin sanayi merkezi Bursa, Tataristan’da yatırım yapan güçlü firmalara sahip. Otomotiv, tekstil, mobilya gibi sektörlerde ortak çalışmalar yürütüyoruz. İş alanında ilişkilerimiz daha da güçlendirmek için her türlü potansiyele sahibiz. Tataristan’da faaliyette olan Bursalı şirketler buna inandı. Karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmek için sahip olduğumuz potansiyeli daha yoğun bir şekilde kullanmalıyız. Türk firmaların projelerine Tataristan’da devam etmesi için desteğe hazırız. İş forumunun iki ülke arasındaki ticaret köprülerinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

İşbirliği masasında buluşuldu

Açılış konuşmalarının ardından Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Oleg Korobchenko, DEİK Türkiye – Rusya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Erdem Acay, Rusya Otomotiv Üreticileri Derneği Başkanı Sergey Kogogin ve Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer sunum gerçekleştirdi. Programın ardından BTSO Çok Amaçlı Salon’da Tataristan ve Bursa iş dünyası temsilcileri ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliği fırsatları için aynı masada buluştu.

