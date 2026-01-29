Türk zeytinyağı sektörünün önemli ismi Christopher Dologh yaşamını yitirdi

EKONOMİ / İZMİR

Kristal Yağları’nın uzun yıllar üst düzey yöneticiliğini üstlenen, sektörün vizyoner isimlerinden Christopher Dologh, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Dologh, Türkiye zeytinyağı sektörünün global ölçekte konumlanmasına büyük katkılar sunmuştu.

1975 yılında İzmir’de doğan Christopher Dologh, İngiltere’de University of Kent’te İşletme Mühendisliği eğitiminin ardından Warwick Business School’da MBA programını tamamladı. 2003 yılında Türkiye’ye dönerek Kristal Yağları’nda çalışma hayatına başladı. Aynı zamanda Macaristan İzmir Fahri Konsolosu görevini üstlenen Dologh, Kristal Yağlarının üçüncü kuşak temsilcisi olarak 2010 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini yürüttü.

Son olarak Kristal Yağları CEO’su olan Dologh, şirketin kurumsal yapısının güçlendirilmesine ve markanın global bir oyuncu hâline gelmesine öncülük etti.

Globalleşme stratejisinin mimarı

Christopher Dologh’un liderliğinde Kristal Yağları, sadece Türkiye’nin köklü bir zeytinyağı markası olmanın ötesine geçerek uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde etti. Şirket, o yıllarda 25+ ülkeye ihracat gerçekleştirirken, bugün 35’in üzerinde ülkeye uzanan ambalajlı/markalı ihracat yapısıyla bu vizyonu ölçeklendirmeye devam ediyor.

İspanya yapılanması: Avrupa’ya açılan kapı

Bu küresel açılımın yapı taşlarından biri, 2018’de İspanya/Valencia’da kurulan “Aceites Kristal” yapılanması oldu. Bu adım, Kristal markasına AB içinde rekabet avantajı sağlarken, Türkiye çıkışlı ihracata ilave olarak İspanya’dan da markalı ihracat yapılabilmesine imkân tanıdı. Türk zeytinyağının markalı ihracat kapasitesini güçlendiren stratejik bir eşik olarak kayda geçti.

Kristal’in Turquality marka destek programına kabulü ise Almanya, ABD, Japonya, BAE ve Brezilya gibi seçili pazarlara odaklanarak markalı ihracatı iki yıl içinde katlama hedefini somut bir yol haritasına bağladı; program, üretim/marketing/satış sonrası süreçlerde kurumsal kası güçlendirerek Türk zeytinyağının küresel arenadaki bilinirliğine katkı sundu.

Yerel üretici ekosistemine ve sürdürülebilir kaliteye katkı

Dologh’un yaklaşımının merkezinde yerel üreticinin güçlenmesi ve sürdürülebilir kalite yer aldı. Bu doğrultuda Kristal, Ayvalık’taki modern kontinü sıkım tesisine yaptığı kapasite ve depolama yatırımlarıyla günlük işlem ve depolama hacmini kayda değer biçimde artırdı; hasat dönemlerinde üreticiden alımın güvence altına alınması ve kaliteli yağın sürekliliği için tedarik zincirini sağlamlaştırdı.

Yerel çeşitlerin korunmasına yönelik “bölgesel lezzetleri ve zeytin çeşitlerini koruma” projesi kapsamında sunulan Türkiye Koleksiyonu (Ayvalık, Kilis Yağlık, Sarı Ulak, Hatay Saurani), yerel üreticinin emeğini katma değerli, markalı ürünlere dönüştürerek hem coğrafi çeşitliliği görünür kıldı hem de Anadolu çeşitlerinin tüketiciyle buluşmasını sağladı.

Uluslararası platformlarda Türk zeytinyağının savunucusu

Christopher Dologh, Türkiye’nin zeytinyağı potansiyelinin uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşması gerektiğini savunan isimlerin başında geliyordu. Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) gibi platformlarda Türkiye’nin tanıtımını destekledi; yerel çeşitler, özgün aromalar ve kalite standartlarının küresel rekabette güçlü bir avantaj oluşturduğunu sık sık vurguladı.

Christopher Dologh, Türk zeytinyağı sektöründe üretim, kalite yönetimi, global pazarlama ve kurumsallaşma konularında kalıcı bir etki bıraktı. Onun katkıları, Kristal Yağları’nın Türkiye’nin ilk markalı zeytinyağı üreticilerinden biri olma kimliğini korurken; şirketin aynı zamanda uluslararası bir marka olarak konumlanmasına önemli ölçüde yön verdi.