“Türk zeytinyağını zirveye taşıma vizyonuyla çalışıyoruz”

İZMİR / EKONOMİ

Zeytinyağı sektöründe üst üste 5. kez ihracat şampiyonu olan Verde Yağ, sektör ihracatında Türkiye’yi dünyanın zirvesine taşıma ve marka değerini artırma vizyonuyla çalışıyor.

Zeytin ve zeytinyağının Türkiye’nin en önemli tarımsal değerleri arasında yer aldığına dikkat çeken Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Türkal, “Sektördeki liderliğimizi güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Ülkemiz ve firmamız adına her geçen yıl değerli geri dönüşler alıyoruz ve dünyada daha stratejik ve önemli bir oyuncu haline geliyoruz. Yaptığımız yatırımları da keza bu hedeflerle gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimizi sektör ihracatında ülkemizi dünya zirvesine taşımak ve marka değerini artırmak vizyonu ile yürütüyoruz” diye konuştu.

Tam teşekküllü Ar-Ge binası yolda

Son 5 yılda dünyanın en modern ve en son teknolojiye sahip tesislerini kurduklarını söyleyen Türkal, “Bu tesisler ayrıca alanlarında yüksek kapasiteleriyle de dikkat çekiyorlar. Ülkemizin çeşitli zeytin bölgelerindeki üretim tesislerimiz ile beraber sektörde her yönüyle tam entegrasyonu kurmuş dünyada tek firmayız. Merkez entegre tesislerimizin yer aldığı Torbalı bölgesinde modern dolum-ambalajlama tesisimizde de üretime başladık. Eklentilerle beraber robotik ve tam otomatik üretimi projelendirdik. Söz konusu tesislerimiz, Product of Türkiye ibaresiyle 6 kıtada ürünleri satılan firmamıza ve ülkemize yakışır tesisler oldu. Var olan Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOOC) akredite laboratuvarımıza ek olarak tam teşekküllü bir Ar-Ge binasının temellerini de atıyoruz” dedi.

Türkiye’nin son dönemde zeytin üretiminde atağa kalktığını hatırlatan Türkal, “Ülkemiz her ne kadar geride bıraktığımız yıllarda üstüne koyarak ilerliyor olsa da dünyada daha rekabetçi olabilmek adına üretimi daha da artırmamız şart. Keza üretim gücü markalaşmayı da beraberinde getiriyor. Biz de bu bağlamda zeytinlik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Modern tarım teknolojilerini kullanabilmek adına arazi ıslah çalışmaları yürütüyoruz. Marjinal arazileri zeytin tarımına kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Tesislerimiz ve bahçelerimizle sektöre örnek oluyoruz”

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün değerinin ve sektördeki rollerinin öneminin farkında olduklarını dile getiren Türkal, şöyle konuştu: “Aldığımız kararlarda ince eleyip sık dokuyor, en modern tesisleri ve zeytin bahçelerini kurarak örnek teşkil ediyoruz. Atılan her adımın arkasında kapsamlı çalışmalar ve profesyonellerin imzaları yer alıyor. Dünyadaki stratejik değerimizin ve pazar payımızın artması da bu çalışmaların doğruluğunu gösteriyor. Bu başarıların elde edilmesinde bizi destekleyen ve yönlendiren başta devlet büyüklerimiz olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza, çiftçilerimize ve emekçilerimize, değerli ekibimize, çözüm ortaklarımıza, sektör paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.”