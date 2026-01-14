TÜRKFONFED Başkanı Sönmez: “Adana potansiyelini değerlendirirse, bölgesel lider olur”

Eray ŞEN/ADANA

Adana Yeşil Dönüşüm Paneli ve Çalıştayı Çukurova Kalkınma Ajansı’nda (ÇKA) yapıldı. Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi projesinin de tanıtıldığı iki günlük programın açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ADSİAD) Başkanı Vedat Gizer, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, konuşmasında dünyadaki değişime dikkat çekerek, “Ekonomik Jeopolitik ve çevresel belirsizliklerin sürdürdüğü bir dönemdeyiz. Küresel ölçekte makroekonomik görünümün ve rekabet yapısı hızla değişiyor. Yerelde enflasyonla mücadele, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler üretimden yatırıma kadar tüm süreçlerimizde etkiliyor. Dünya büyük değişimlerden geçerken bizim de geleceğin yolunu hemen hatta şimdi çizmeye başlamamız gerekiyor” dedi.

Dijitalleşme ve sanayide verimliliğe yönelik adımlar ile desteklenecek derinlikli, samimi ve topyekûn bir yeşil dönüşüm hareketinin başlatılması gerektiğini ifade eden Sönmez, “Bu hem işletmelerin kendisi hem de Türkiye'nin bütünü için değişen dünyadaki rolümüzü doğrudan belirleyen en temel dirençlerden biri ve yeni iktisadi rotamızın da anahtarı olacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin bu yıl COP 31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Sönmez, “Türkiye'nin dünya iklim diplomasisinde bir sene boyunca merkezde olmasının getireceği fırsatları iyi okumalı ve değerlendirmeye bölge olarak almalıyız” yorumunu yaptı.

Türkiye’deki sanayileşmenin öncü şehirlerinden Adana’nın organize sanayi bölgeleri, enerji ihtisas alanları, tarıma dayalı üretim projeleri ve küresel firmaların milyar dolarlık yatırım planlarıyla konumunu güçlendirmeye devam ettiğini belirten Sönmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kent aynı zamanda modern sağlık, eğitim ve sosyal altyapı yatırımlarıyla yaşam kalitesini yükseltiyor. Planlanan hızlı tren hattı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı, stratejik ulaşım projeleri ile bölge sadece yerel değil, ulusal ölçekte bir lojistik merkezi olma yolunda ilerliyor. Adana'nın bu üretim ve sanayi gücüne Türkiye'nin turizm ve kültürel zenginlikleri liman altyapısı eşlik ediyor. Kentimiz Türkiye üretim hatlarını Marmara'dan sonra Adana Çukurova eksenine taşıyabildik bir eşiğe gelmiş durumda. Bu muazzam potansiyeli sürdürülebilir üretim modelleriyle enerji verimliliği uygulamalarıyla ve çevre dostu teknolojilere yatırımla destekleyebilirsek sınırlarımızı aşarak bölgesel bir lider haline gelebiliriz.”

Gizer: En önemli konu ‘sınırda karbon’ uygulaması

ADSİAD Başkanı Vedat Gizer de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen, ADSİAD’ın yüklenicisi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Ticaret Odası'nın da proje ortakları olduğu Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi projesinin son etaplarından biri olarak panel ve çalıştayı hayata geçirdiklerini söyledi. Avrupa Birliği'ne ithal edilen belirli ürünler için sınırda karbon sertifikası ücret ödeme yükümlülüğünün 1 Ocak 2026 tarihinde başladığını hatırlatan Gizer, Şu anda ülkemiz açısından yeşil mutabakatla ilgili en önemli konu sınırda kargo uygulamaları olacaktır. Bu noktada işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerine rehberlik edecek, sürdürülebilirlik yolunda onlara güçlü bir destek sağlayacağına inandığımız Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi projemizin kurulmasını gerçekten önem önemsiyoruz” dedi. Gizer, proje kapsamında Adana'da yetişmiş teknik uzman açığını kapatmak üzere 20 kişiye ISO 14064 sera gazı doğrulayıcı eğitimi verildiğini, bu kişilerin yapılan sınavda başarılı olarak bu unvanı hak ettiğini sözlerine ekledi.

Kıvanç: Yeşil dönüşüm bir varoluş mücadelesidir

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, son yıllarda Adana’da yaşanan su sorununa dikkat çekerek, doğal kaynakların önemini vurguladı. Kıvanç, şöyle konuştu: “Eğer bugün yeşil dönüşümü bir tercih değil de zorunluluk olarak kabul etmezsek yarın ne yazık ki, tarımımız, ne yazık ki, sanayimiz sürdürülebilir olmayacaktır. Yeşil dönüşüm sadece fabrikaların bacasına filtre takmak ya da bir kurumun rapor hazırlaması değildir, topyekun bir varoluş mücadelesidir. Ortak akılla hareket ederek, suyumuzu koruyarak ve sanayimizi yeşil bir eksene oturtarak Adana'yı yarınların dünyasının lideri bir şehir yapacağımıza inancımız tamdır.”

Sütcü: Yeşil dönüşüm yol haritasını çıkardık

Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, OSB bünyesinde yeşil dönüşüme yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'de bulunan çeşitli üniversitelerdeki akademisyenler, proje destek ofisi ve sanayicilerle birlikte yeşil dönüşüm ve karbon salınımı ile ilgili bir yol haritası çıkardıklarını anlatan Sütcü, konuyla ilgili hazırladıkları yazılımın da yeşil dönüşüme önemli katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bayram: Dünyaya ürün satabilmek için dönüşüm gerekiyor

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram da konuşmasında uluslararası ticarette yeni dönemin kurallarına dikkat çekerek, “Bugün Avrupa'yı konuşuyoruz ama belki de dünyada her yerde ürün satabilmemiz için bu yeşil dönüşümün ne kadar önem arz ettiğini bütün üreticilerimiz, bütün sanayicilerimiz, bütün esnafımızla birlikte göreceğiz” diye konuştu.

Geçer: İklim değişikliği artık uzak bir tehdit değil

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti: Bu konu, tarımdan su yönetimine, kent içi ısı artışından taşkın risklerine, hava kalitesinin enerjisi maliyetine kadar hayatımızın her alanını etkileyen somut bir gerçekliktir. Adana tarımı, sanayisi, lojistiği ve hızla büyüyen kent yaşamıyla büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu dinamizm doğru yönetilmediğinde kırılganlıkları da beraberinde getirebilir. İşte bu nedenle yeşil dönüşüm bir tercih değil yaşam kalitesi rekabetçi ve kent direnci için bir zorunluluktur.”

Yeşil dönüşümün saha aktörleri panelde buluştu

Etkinlikte Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Kamuran Öztop sunum yaptı. Daha sonra TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü’nün moderatörlüğünde ‘Adana’nın Yeşil Dönüşüm Yol Haritası’ konulu panel gerçekleştirildi. Panele, Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Genel Müdürü Ece Sevin ve GTE Karbon Firma Ortağı Kemal Demirkol konuşmacı olarak katıldı.