Türkiye 6,2 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatı hedefliyor

MERSİN/EKONOMİ



Geride kalan yılın ihracat rakamlarını değerlendirip gelecek planlarından bahseden Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, 2024’te ülke genelinden yapılan 3,4 milyar dolarlık ihracata birlik olarak 1,54 milyar dolarlık destek verdiklerini söyledi. Çukurova Bölgesi’nin bu yıl da sektör ihracatının lokomotifi olduğunu vurgulayan Gürüz, “Geçen yıl 4 milyon 193 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. En çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde 476 milyon dolarla mandalina birinci, 427 milyon dolarla domates ikinci, 357 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Hacimde en yüksek artışları patates, erik, şeftali, portakal, kayısı, nar ve incirde yakaladık. Sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde ilk üç sırada Rusya, Almanya ve Romanya var. Rusya’ya 872,3 milyon, Almanya’ya 354 milyon, Romanya’ya 289 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.



Sektör, ihtiyaçlarını karşılayıp harekete geçecek

Orta Vadeli Program’a göre Türkiye’nin 2028 yılındaki toplam mal ihracatında 375 hedef belirlediğini anımsatan Başkan Ferhat Gürüz, “Ülkemiz genelinde yaklaşık 55 milyon dolarlık yaş meyve sebze üretiminin ortalama 5 milyon tonu ihraç ediliyor. Dış satım rakamlarını iki katına çıkaracak potansiyelimiz fazlasıyla var. Finansman, gümrük kapasitesi, lojistik, üretim, iş gücü, teknik engeller, mevzuat, teknoloji konularında makro ihtiyaçları karşılayarak 2028 yılı sonu itibarıyla 6,2 milyar dolar tutarında yaş meyve sebze ihracatı yapılmasını hedeflemekteyiz” diye konuştu.



Tanıtım kampanyaları yürütüldü

Öte yandan 2024’te yeni pazarlar oluşturulması, mevcut pazarlardaki faaliyetlerin genişletilmesi ve küresel bilinirliğin artırılması için uluslararası fuarlarda milli katılım organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Gürüz, “Rusya, İspanya, Almanya, Hong Kong ve Kanada’daki fuarlar sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, ürünlerin tanıtımı ve yenilikçi teknolojilerin sergilenmesi için önemli platform oluşturuyor. Turquality kapsamında, Rusya, Almanya ve Polonya pazarlarında tanıtım faaliyetlerine öncelik verdik. Düzenlediğimiz kampanyalarda kalite, ürün imajı, doğal-organik ve sağlıklı nitelikler, fiyat ve rekabetçilik ve sürdürülebilir tarım gibi yönleriyle Türk yaş meyve sebzesini ön plana çıkaran içerikler ile tanıtım filmleri, TV programları, sosyal medya ve outdoor çalışmaları yaptık” şeklinde konuştu.