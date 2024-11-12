‘Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi’ 3-4 Aralık’ta Ankara’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı katılımlarıyla, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Elektrik Üretim A.Ş. destekleriyle yapılacak olan zirvede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., ve IHA (International Hydropower Agency) gibi önde gelen kamu ve özel sektör kurumların üst düzey yöneticileri konuşmacı olacak. Zirvede, hidroelektrik kurulu gücü alanında Türkiye’nin lider şirketlerinin en üst düzey isimleri de sürdürülebilir kalkınmada hidroelektrik enerjisinin rolü ve HES’lerin enerji arz güvenliğine katkılarını farklı açılardan ele alacak.

Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD), 101. Yılı’nı kutladığımız Cumhuriyet tarihimizdeki kalkınma hamlelerinde önemli yeri bulunan hidroelektrik santrallerin ve barajların, iklim hedeflerinin belirleyici olduğu mevcut konjonktürde rolünün daha da artacağına dikkat çekmek amacıyla ilk kez ‘Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi’ni düzenliyor.

24 yıllık tarihçesiyle Türkiye’nin enerji alanındaki en köklü sivil toplu kuruluşlarından biri olan HESİAD tarafından 3-4 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek zirvede, hidroelektrik santrallerin ve barajların Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıları, alanında ulusal ve uluslararası otoritelerce derinlemesine tartışılacak.

Zirvenin oturum başlıkları belli oldu

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’nın açılış konuşmacıları arasında bulunacağı ve Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ ve Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Zafer Benli’nin ve Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Orhan Kaldırım'ın da açılışında yer almasının beklendiği Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi’nin kapsamlı oturum başlıkları da belirlendi.

Buna göre oturumlar aşağıdaki başlıklarda düzenlenecek:

Mevcut Hidroelektrik Santral Yatırımlarının ve 2035 Hedeflerinin Değerlendirilmesi

· Hidroelektrik Üretimde Yeni Fırsatlar: Yüzer GES, Pompaj Depolamalı HES, Hibrit Yatırımlar ve Bağlantı Kapasitesi Kullanım Olanakları

· Hidroelektrik Tesis Yatırımlarında Finansmana İlişkin Sorunlar ve Yeni Finansal Model Önerileri

· Hidroelektrik Santral Yatırımlarında Rehabilitasyon Yatırımları ve Yerli Aksam Kullanımı

· Türkiye’de Pompajlı HES Yatırım Potansiyeli ve Değerlendirilmesine İlişkin Öneriler ve Enerji Arz Güvenliğine Etkileri

· Hidroelektrik Santral Yatırımlarında ve İşletmeciliğinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

· Türkiye Yenilenebilir Enerji Piyasasındaki Gelişim ve Gelinen Son Nokta ve Enerji Hedeflerimiz, serbest kürsü

HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, zirvenin, yenilenebilir enerji alanındaki lider üretim kaynağı olan hidroelektrik santrallerin ve barajların önemini ve iklim hedeflerine ulaşmada sağlayacağı katkıları tekrar gündeme getirmelerine yardımcı olacağına inandıklarını kaydetti.