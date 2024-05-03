Türkiye çapındaki “Atma!” kampanyasının pilot bölgesi Gaziantep oldu

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ATMA Derneği iş birliğinde düzenlenen program, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy, ATMA Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Mine Özmen, kurum yetkilileri ve vatandaşların katıldığı “Kültür Yolu Atma Farkındalık Yürüyüşü”yle başladı.

Katılımcılar, Kültür Yolu Keçehane Yokuşu’ndan inerek, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ne yürüdü. Müzenin konferans salonunda katılımcıları karşılayan çocuklar, hep bir ağızdan ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın yeniden düzenlediği “Atma” şarkısını seslendirerek renkli bir hava oluşturdu. Etkinlik sonrası ATMA Derneği’nin Gaziantep Tanıtım Toplantısı’na geçildi, derneğin hedef ve misyonlarını paylaşan tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Şahin: Her şey bizde başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, makamların içini doldurmanın gönüllülük istediğini belirterek, şunları söyledi:

“ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy’un enerjisi çok yüksek. Yönetim kurulundaki herkes iş güç sahibi insanlar ama her biri işini gücünü bırakıp ortak evimiz olan gezegenimizi korumak için şehir şehir dolaşıyor. Burada yere attığımız bir çöp buzulları eritiyor. Bu eriyen buzullar küresel ısınmayı artırıyor. İklim değişikliğine neden oluyor. Kuraklıktan dolayı su sıkıntısı yaşıyoruz. Temiz su bulamadan yaşamını yitiren çocukların olduğu bir dünyayı izliyoruz. Bir taraftan da attığımız bu çöp bizim toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletiyor, insanımızı hasta ediyor. O yüzden çok basit bir şey ‘atma’. Elindeki çöpü yere atma. Her şey bizde başlıyor.”

Yere çöp atılmaması konusunda çocuklara verilen eğitimin öneminin yüksek olduğuna dikkati çeken Başkan Fatma Şahin, “Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimlerde çevreyi kirletmeleri halinde dünyanın nasıl bir kayıp yaşayacağını, nasıl dengesinin bozulacağını anlatmamız gerekiyor. Aksi taktirde kendilerinden sonraki nesle yeni bir dünya kalamayacağını sık sık hatırlatmamız gerekiyor. Kirlenen dünyanın toplumu nasıl hasta ettiğini çocuklarımızın bilmesi lazım” dedi.

Çeber: Bu kampanyayı gönülden destekleyeceğiz

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çevre ile ilgili konular konuşulurken ‘Şehirler, çöp toplamakla temiz olmaz. Çöp atmayarak temiz olur’ sözünü sık sık kullandığını anlatarak, “Biz bu şehirde binlerce görevli görevlendirsek bile eğer yere çöp atarsak yine yetişemeyiz. Onun için gerçekten sloganda da belirtildiği üzere yerlere çöp atmamak lazım. İlla bir şey atacaksak çocuklar gibi ‘atma’ diye çığlık atalım. Dolayısıyla bu kampanyayı gönülden destekleyeceğiz. Gaziantep, bir şeyi kafasına koyarsa yapar, ‘başarırım’ diyorsa başarır” diye konuştu.

Bakbak: Kampanya Gaziantep için Türkiye için çok kıymetli

AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, “Atma!” sloganının kendisinin en önemli yaşam felsefelerinden biri olduğunu aktararak, “Bugün bu programa gelmek için özel bir çaba sarf ettim. Normal şartlarda Ankara’da olmam gerekiyordu. Ama bu program bizler için Gaziantep için Türkiye için çok kıymetliydi. O yüzden burada olmak istedim” şeklinde konuştu.

Tahmazoğlu: Atma kampanyasının şehrimize katkısı çok önemli

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise bugün burada yapılan toplantının içeriğinin çok önemli olduğuna değinerek, kendilerinin yıllardan beri dertlisi olduğu ve temizliğin üzerinde yoğun çalıştıkları bir konu olduğunu söyledi. Tahmazoğlu, “Belediyelerin görevi çöpleri toplamaktır. Belli başlı noktalardan bunları zaten topluyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama her kişinin arkasına, her sokağın başına bir tane temizlik görevlisi koyulursa belediyenin diğer faaliyetleri yapılamaz. Bu nedenle yıllardan beri bizim de kullandığımız bir slogan vardı ‘En güzel temizlik, kirletmemektir’ diye. Bunu hep anlatmaya çalıştık. Bu katkı çok önemli. Bu yüzden bu programı düzenleyen, destekleyen herkesi yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı.

Ersoy: ‘Atma’ diyeceğiz ki sokaklarımız tertemiz kalsın

ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy da Gaziantep’in kendileri için ilk başlangıç şehir olduğunu ifade ederek, “Gaziantep ile başlamak bize uğur getirecek. Bize bir farkındalık yarattıracak. Bugün, bu tahminlerimin ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Biz bugün buraya ‘Atma! Türkiye’ demeye geldik. ‘Atma! Türkiye’ demeye Gaziantep’ten başladık. Sokaklara çöp atan herkese ‘dur’ demeye geldik. Bizimki çok basit. Bizimki işin başı. ‘Atma’ diyeceğiz ki sokaklarımız tertemiz kalsın. ‘Atma’ diyeceğiz ki doğamız, denizlerimiz tertemiz kalsın” diye konuştu.