Türkiye ekonomisinin geleceği Konya’da konuşuldu

Burcu SUNA



KONYA - Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, OSBÜK ve Konya OSB Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konyalı sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Elvan: “Konya’mız, daha fazla ihracat ile çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak”

Toplantıda konuşan önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ve Konya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konya’nın sanayide önemli şehirlerden biri olduğunu söyleyen Elvan, özellikle Mersin Limanı’na ulaşımın daha rahat hale gelmesi ile şehrin ihracatının da daha fazla artacağını ifade etti. Elvan, “Konya-Karaman-Mersin arasındaki hızlı tren hattının, Karaman ve Mersin arasındaki çalışmalar devam ediyor. Buranın tamamlanması ile birlikte, Konya sanayisinde üretilen her ürün Mersin Limanı’na tren yolu ile ulaştırılacak. Ulaştırma ve lojistik alt yapısını geliştirmek, sanayicilerimizin maliyetini aşağı çekmek için çok önemli. Sizler rekabet etmek zorundasınız. O nedenle Türkiye’nin güçlü bir alt yapıya ihtiyacı var. Bundan sonraki süreçte ivme çok daha hızlı olacak” diye konuştu.

Konya’nın pek çok sektörde öne çıktığını, makine sanayinde de önemli şehirlerden biri olduğunu ifade eden Elvan, Konya’yı bu alanda çok başarılı bulduğunu söyleyerek, şunları ifade etti: “Konya’daki tezgah sayısı hiçbir ilde yok. Konya’nın temel uzmanlaşma alanı makine sanayi. Yani fabrika yapan fabrikalara sahip olan bir kent burası. Dolayısı ile Konya’mız, daha fazla ihracat ile önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak.”

Altunyaldız: “Konya, ülkemizin büyümesine, gelişmesine katkı vermeye devam ediyor”

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise, Türkiye Ekonomisinin Geleceği, Türkiye Yüzyılı konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Türkiye ve Konya’nın 2002 yılından bu yana gösterdiği ekonomik başarıları anlatan Altunyaldız, şöyle konuştu: “Konya, teknolojiyi ve katma değeri üreten bir şehir, bir üretim ekosistemi. 3000’e yakın ihracatçı ile 180’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.

İmalat sanayinin ihracat içindeki payı yüzde 95’i geçmiş durumda. Konya’mız üretim iklimine uyumlu ve gerçekten hükümetimizin ortaya koyduğu programlar çerçevesinde ülkemizin büyümesine, gelişmesine istihdamına, ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Konya sanayimizin gelişmesine ve büyümesine katkı veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza ve oda başkanlarımıza, tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum.”

Kütükcü: “Yatırım ve üretim iştahı korunmalı”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Başkanı Memiş Kütükcü, KOS’un büyüme serüvenini anlattı. KOS’un 31 milyon metrekare büyüklük ile Türkiye’nin en büyük 2. OSB’si haline geldiğini belirten Kütükcü, bölgede 711 fabrikanın üretim yaptığını ve 55 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Türkiye’nin daha fazla kalkınması için, üretimin önündeki engellerin kaldırılması, sanayicilerin finansa erişiminin kolaylaştırılması ve ihracatın artırılması gerektiği çağrısında bulunan Başkan Kütükcü, “Konya’mızın ilçelerinde ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde OSB ziyaretleri yapıyoruz. Gittiğimiz her OSB’mizde yeni tahsisler yapılmış ya da OSB’lerimiz yeni genişleme alanları açarak buraları üretime kazandırmak istiyor. Bizim bu yatırım ve üretim iştahını korumamız, geliştirmemiz şart. Konya’yı ne kadar güçlü bir üretim ve ihracat şehri haline getirirsek, Türkiye’yi de o kadar büyütürüz. Üretimin önündeki engelleri ne kadar kaldırır, sanayicilerimizin finansa erişimini ne kadar kolaylaştırırsak, ihracatımızı ne kadar artırırsak cennet vatanımızı da o kadar kalkındırırız” dedi.



Öztürk: “Konya, Türkiye’nin ihracata dayalı büyümesine en büyük katkıyı veren şehirler arasında”

KSO, KTO ve KTB adına ortak bir konuşma yapan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de, Konya’nın üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, milli gelire katkı sunmaya devam eden bir şehir olduğunu, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için inanç ve kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Konya’nın 2001 yılında Türkiye ihracatından binde 3 oranında pay aldığını, 2022 yılında bu oranın yüzde 1,45’e çıktığını anlatan Öztürk, “2001 yılında sadece 100 milyon dolar ihracat yapan şehrimiz bugün ihracatını 3,26 milyar dolar seviyesine çıkartmıştır.

Yine diğer yandan, şehrimizin 2022 yılı dış ticaret hacmi 4.8 milyar dolar oldu. Konya’nın dış ticaret fazlası yaklaşık 1,76 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şehrimizin ihracatının ithalatı karşılama oranı ise yüzde 208’dir. Bu rakamlarda da görüldüğü gibi küresel bir ticaret merkezi olan Konya; Türkiye’nin ihracata dayalı ekonomik büyümesinin devamlılığı için en büyük katkıyı veren şehirler arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, sanayicilerin talepleri, sorunları ve çözüm yolları ile ilgili istişareler yapıldı.