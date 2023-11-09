“Türkiye emek ve enerji yoğun işlerden uzaklaşacak”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BUSİAD) düzenlediği “Ebeveynler ve Çocukları Kuşaklararası Buluşma” etkinliğine Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve ODE Yalıtım Yönetim Kurulu üyesi Ozan Turan da katıldı. Gündemi değerlendiren TÜSİAD Başkanı Turan, dünyanın çoklu kriz yaşadığını belirterek, “Bu durumu kabul ederek, buna göre pozisyon almamız ve buna göre çalışmamız gerekiyor. Bence dünyada krizi en iyi yönetenler Türkler. Uluslararası şirketler, yöneticilerimizi Avrupa'ya alıyorlar. Türkiye'nin ihracatın ötesinde katma değerli üretimlere ihtiyacı var. Turizm, tekstil, sanayide katma değerler üretmemiz gerekiyor. Bunun için de nitelikli insan gücü oldukça önemli. Katma değerler ile fark yaratabilmeli, nitelikli insan kaynaklarını kaybetmemeliyiz” dedi. Dijital dönüş ve yeşil dönüşümün bir trend olmadığına ve şirketleri zorladığına işaret eden Turan, şirketlerin kendilerini bu sürece uyarlayamaması halinde rekabetten düşeceğini söyledi. Orhan Turan, “Türkiye emek ve enerji yoğun işlerden belli bir süre sonra uzaklaşacak. Ucuz işgücü ve rekabetçi kurla değil, katma değerli ve markalı üretimle rekabette öne çıkmalıyız” diye konuştu.

Söyleşide yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına da değinilirken, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu üyesi Ozan Turan, teknolojinin önemine vurgu yaparak, üretimde Ar-Ge çalışmalarının büyük rol oynadığına işaret etti. Turan, aile şirketlerinde kurumsallaşmaya da değindi.

Toplantının açılışında konuşan BUSİAD Başkanı Küçükkayalar da Bursa'nın her alanda, her sektörde dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü gerçekleştiren bir pilot şehir olması gerektiğini vurguladı.