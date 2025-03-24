Türkiye Hazır Beton Birliği: “Betonun yapı maliyetine etkisi yüzde 8’dir”

ADANA/EKONOMİ

Türkiye Hazır Beton Birliği, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu’nun ‘beton maliyetinin bir dairenin yüzde 35’ini oluşturduğu, dolayısıyla yüksek beton fiyatlarının ev fiyatlarının da artmasına neden olduğu’ yönündeki sözlerine yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı.

Kaba inşaatın toplam maliyetin yüzde 45-50’sini oluşturduğu, ince inşaatın yüzde 50-55’lik bir paya sahip olduğu belirtilen açıklamada, “Hazır beton, inşaatın en önemli bileşenlerinden birisidir ve toplam maliyet üzerinde doğrudan etkisi bulunur” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, hazır betonun nakliye ve pompalama maliyetleri eklenerek toplam harcamaları artırabileceği, bunun yanında yapının uzun vadede dayanıklılığını artırarak bakım maliyetlerini düşüreceği vurgulandı.

Hazır beton bir binanın toplam yapım maliyetine etkisinin hesaplanmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın her yıl yayımladığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları ile Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin referans alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2018 – 2025 yılları arasında hazır betonun yapı maliyetine etkisi yüzde 6.7 ila yüzde 9.9 arasında değişmiştir. Ortalama olarak yüzde 8 olmuştur. Elbette bu oranın yapı türüne, beton cinsine, kaba/ince inşaat maliyet oranına değişmesi beklenmektedir ancak yine de konutlar kapsamında büyük değişiklik göstermesi beklenmemektedir. 2025 yılı verilerine bakıldığında ise; hazır beton fiyatında yüzde 10’luk artış, ortalama yapı maliyetine yaklaşık olarak yüzde 0.8 oranında etki yapmaktadır.”