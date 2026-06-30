Türkiye İhracatçılar Meclisi İlk 1000 İhracatçı Araştırmasında Denizli'den 23 firma yer aldı

EKONOMİ / DENİZLİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması" sonuçlarına göre, 2025 yılında Denizli'de üretim ve yatırımı bulunan 23 firma listeye girme başarısı gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, “Tekstilden kabloya, doğal taştan demir ve demir dışı metallere, makineden elektrik-elektronik sektörüne kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olan Denizli, katma değerli üretim anlayışı ve ihracat odaklı sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bugün 25 farklı sektörde üretim gerçekleştiren Denizli, 183 ülkeye ihracat yaparak dış ticaretteki güçlü performansını sürdürüyor. TİM tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda Denizli'den 23 firmanın yer alması da ilimizin üretim kapasitesini, ihracatçı kimliğini ve uluslararası pazarlardaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Uğurlu: "Denizli Üreterek ve İhraç Ederek Büyümeye Devam Ediyor"

Denizli'nin ihracat odaklı üretim kültürünün elde edilen başarıların temelini oluşturduğunu belirten Uğurlu, “Denizli, üreterek ve ihraç ederek büyümeye devam ederken; köklü üretim kültürü, nitelikli iş gücü ve güçlü girişimcilik anlayışıyla ülkemizin önde gelen ihracat merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. 25 farklı sektörde gerçekleştirdiğimiz üretimi 183 ülkeye ulaştırıyor olmamız, ihracatımızın çeşitliliğini ve sürdürülebilir yapısını gösteriyor.

Diğer yandan, ihracatçılarımızın bu başarısını jeopolitik gelişmelerin neden olduğu belirsizlikler, finansmana erişim, kur-enflasyon dengesizliği gibi dış ticaret üzerinde birçok parametrenin olduğu dönemde ayrıca kıymetli buluyor; emeği geçen tüm ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmeyen daha çok sayıda firmamızın başarı listelerine adını yazdıracağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.