Türkiye, ikinci kez Padel Turnuvası’na ev sahipliği yaptı

Takip Et

EKONOMİ / KOCAELİ

Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) Türkiye Temsilcisi Padel İstanbul Spor Kulübü ev sahipliğinde; Uluslararası Padel Federasyonu organizasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle gerçekleşen, Türkiye’nin Uluslararası Padel Turnuvası “FIP RISE CUPRA TURKIYE 2023” 25-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya’da bulunan Ali Bey Club Manavgat tesislerinde gerçekleştirildi.

“Padel sporuna olan yatırımlarımızı arttırıyoruz”

2022 yılında da düzenlediğimiz ilk FIP RISE turnuvasında da bizimle işbirliği yapan sponsorlarımız CUPRA Türkiye, AS Teknolojik ve Ali Bey Club Manavgat ile 2023 yılında da aynı heyecanı paylaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Sayın Kerem Kurtbay, "Bu sene ikincisi gerçekleşen ve her seviyeden Padel oyuncusuna açık olan FIP RISE turnuvasına 14 ayrı ülkeden 64 sporcunun katıldığı ve dünya sıralamasında ilk 50 de olan oyuncuların da bu turnuvaya katılıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Son yıllarda sporda yükselen bir değer olan Padel’e olan ilginin her geçen gün artması, bizlerin de Padel sporuna olan yatırımlarımızı arttırmak için teşvik ediyor. Turnuvaya katılan sporculara ve organizasyondaki tüm katkı verenlerin hepsine teşekkür ediyorum.”

“Padel’de de Türkiye olarak uluslararası başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok”

AS Teknolojik İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Şahin ise, “Dünyada hızla gelişmeye devam eden Padel Sporunun uluslararası turnuvasını ikinci kez ülkemizde ağırlayıp, şirket olarak bir kere daha bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Son zamanlarda çeşitli spor branşlarında, ülkemiz adından başarıyla söz ettirirken, ilerleyen yıllarda Padel’de de Türkiye olarak uluslararası başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok” dedi.

Down Sendromlu ve Otizmli Özel Sporcular, 2. olan Padel Takımının ödüllerini verdi

Turnuvanın; sosyal farkındalığa katkı vermesi adına, bir önceki sene Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manavgat Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda, Down Sendromlu ve Otizmli Özel Sporcular turnuvanın final maçına izleyici olarak katılım göstererek; turnuvada 2. Olan Padel Takımının ödüllerini takdim etti. Final maçı öncesinde özel sporcular ve eğitmenleri Ali Bey Club Manavgat ev sahipliğinde gün boyunca Aquapark ve farklı etkinliklerden yararlanarak, keyifli zaman geçirme fırsatı buldu.

Turnuvaya 3 numaralı seribaşı olarak katılım gösteren, İspanyol Ferran Insa Sotillo ve Fransız Thomas Leygue şampiyon olarak tamamladıkları turnuvada; Belçikalı ve Fransız rakiplerine karşı başarılı bir oyun sergiledi.

Ferran Insa ve Thomas, finalde Belçikalı Clement Geens ve Fransız Jerome Inzerillo'yu 7-6, 6-1’lik skorla mağlup etti. Şampiyon takım; yarı finalde ise İspanyol Pepe Aliaga ve Pol Hernandez Alvarez'e karşı ikinci sette 3 defa arka arkaya maç puanını çevirerek seti aldı ve sonrasında zorlu maçı kazanarak finale çıktı. Final müsabakasının tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara kupaları, madalyaları ve CUPRA Türkiye tarafından hediye edilen Cupra Wilson tasarımlı raketleri takdim edildi.