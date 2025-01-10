Türkiye ile Avusturya arasında raylı sistemlerde iş birliği gelişiyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki potansiyeli, uluslararası iş birlikleriyle daha da güçleniyor. 9 Ocak 2025 tarihinde Raylı Sistemler Kümelenmesi ile Avusturya Büyükelçiliği heyeti arasında gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasında demiryolu sektöründe iş birliğini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldı.

Toplantının ana odağı, raylı sistemler sektöründe yenilikçi çözümler geliştirmek ve ortak projeler için uygun zemin hazırlamaktı. Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yanar, bu toplantının, sektör için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Avusturya'nın raylı sistemlerdeki tecrübesinden faydalanarak, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu iş birliği, iki ülke için de büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

Sürdürülebilir ulaşım çözümleri, teknoloji transferi ve ortak projeler başta olmak üzere dört temel konu ele alındığı toplantıda, sürdürülebilir ulaşım çözümleri, çevre dostu ve enerji verimli raylı sistemlerin geliştirilmesi, iki tarafın da öncelikleri arasında yer aldı. Yenilikçi teknolojilerin ve bilgi birikiminin paylaşımı konusunda stratejilerin değerlendirildiği etkinlikte, gelecekteki iş birliklerinin temelini oluşturabilecek yatırım fırsatları tartışıldı. Ayrıca raylı sistemler sektöründe insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim programlarının önemi vurgulandı.

“Güçlü bir geleceğin temellerini attık”

Toplantıda Avusturya heyeti, Türkiye’nin büyüyen raylı sistemler pazarının, Avusturyalı firmalar için büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti. Ayrıca, bu iş birliğinin Avrupa ve Asya arasında güçlü bir ulaşım ağı kurma hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti. Ramazan Yanar ise Türkiye’nin dinamik yapısının, Avusturya ile yapılacak ortak projelerde büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Yanar, "Bu toplantı, hem sektörümüzün hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çok değerliydi. Bugün burada sadece iş birliği değil, aynı zamanda güçlü bir geleceğin temellerini attık. Daha sık bir araya gelerek somut projeler üzerinde çalışacağız” diye konuştu.

Toplantı sonucunda, taraflar arasında daha sıkı bir iş birliği kurulması için mutabakat sağlandı. Özellikle teknoloji transferi ve ortak yatırım projeleri alanlarında somut adımlar atılması planlanan toplantının, Türkiye ve Avusturya arasında raylı sistemler sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.