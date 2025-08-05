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Türkiye-Irak ticaretine USİAD'dan güçlü destek

Türkiye ve Irak arasında ekonomik iş birliklerini artırması hedeflenen 7. İş Geliştirme ve Kaynaşma Toplantısı, Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) tarafından İstanbul’da düzenlendi.

Haber Merkezi
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Türkiye-Irak ticaretine USİAD'dan güçlü destek
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MERSİN/EKONOMİ

Çeşitli sektörlerden sanayici, iş insanları ve STK temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, sunumlar ve ikili görüşmelerle karşılıklı ticaret fırsatları ele alındı. Etkinlikte Erbil’de faaliyete geçen Türkiye Ticaret Merkezi de tanıtıldı. Türkiye-Irak arasında daha güçlü ticari bağların kurulması için çaba gösterdiklerini belirten USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, “Bu tür toplantılarla iş dünyasını buluşturuyor, somut iş birliklerine zemin hazırlıyoruz. Erbil’de açtığımız ticaret merkezimiz de bu vizyonun önemli bir adımıdır” dedi.

STK’ların dış ticaretteki rolüne dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Acar ise “Irak başta olmak üzere bölge ülkeleriyle kuracağımız kalıcı bağlar, sadece ekonomik değil; kültürel ve diplomatik ilişkilerimizi de kuvvetlendirecektir” ifadesini kullandı.

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