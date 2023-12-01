Türkiye – İtalya ticari ilişkileri Bursa’da ele alındı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi programı, MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde yapıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın da katıldığı programda konuk ülke İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de hazır bulundu. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler ile yatırım olanaklarının değerlendirildiği etkinliğin ardından Bursa’daki bazı firmalar ziyaret edildi.

Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, ticareti, ihracatı geliştirmek, Anadolu şehirlerinin potansiyelini tanıtmayı hedefleyen programın 10’uncusunun Bursa’da yapıldığını söyledi. 2022 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 26.5 milyar dolar olduğunu belirten Mahmut Asmalı, Türkiye’de pek çok farklı sektörde bin 500’ü aşkın İtalyan sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini vurguladı. Asmalı, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önümüzdeki süreçte artırılmasının önemine işaret etti.

Etkinlikte söz alan İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de Bursa’nın İstanbul’dan sonra İtalya’ya ihracat yapan ikinci büyük kent olduğunu kaydetti. Marrapodi, Türkiye ve İtalya ekonomilerinin, üretim modeli ve firma yapılanmalarının benzerlik gösterdiğini belirterek, iki ülke dış ticaret hacminin dengeli bir şekilde, iki tarafı da büyüten bir yapıda olduğunu dile getirdi. Giorgio Marrapodi, 2030 yılı dış ticaret hacmi hedefi olan 30 milyar dolara 2030 yılından önce ulaşılabileceğini ifade ederek, geçen yıl İtalya’dan Türkiye’ye 6 milyar Euro seviyesinde yatırım yapıldığını aktardı. Marrapodi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüksek teknoloji ve altyapı gibi alanlarda kurulacak iş birlikleriyle artabileceğini söyledi.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alpaslan Şenocak da Bursa’nın sanayi altyapısına dikkati çekerek, Bursa’da 38 İtalyan sermayeli firma bulunduğunu, 511 firmanın da İtalya’ya ihracat yaptığını, 2021 yılı ihracat rakamının 122 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Toplantıda ayrıca İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Direktörü Riccardo Landi de MÜSİAD üyeleriyle ticaret hacminin artırılması yönünde bilgiler paylaştı.