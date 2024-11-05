Türkiye, kuru üzümde yüzde 30 pazar payı hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

64. Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üreten Ülkeler Konferansı’na Avustralya, Şili, Yunanistan, Güney Afrika, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri gibi çekirdeksiz kuru üzüm üreten ülkelerden 27 temsilci katıldı. Bir sonraki konferans 15-17 Kasım 2025 tarihlerinde Cape Town'da yapılacağının kararlaştırıldığı konferansta, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Murat Gören, çekirdeksiz kuru üzüm sektöründe uluslararası iş birliği ve sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Konferansta Avustralya’dan Mark King başkan seçilirken, Türkiye’den Osman Öz başkan yardımcısı, Ece Tırkaz ise katipliğe atandı.

2023/24 sezonunu yüzde 11’lik artışla 490 milyon dolarlık ihracatla tamamlayan Türkiye toplantıda 236 bin ton rekolteyle dünya genelindeki 1 milyon 157 bin tonluk çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin yüzde 20’sini tek başına gerçekleştireceğini beyan etti. Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ülkeler; 2024 yılında dünya genelinde 598 bin 791 ton ihracat hedeflerken, Türkiye 176 bin tonluk kuru üzüm ihracatıyla dünya ihracatından yüzde 30 pay alma amacını ortaya koydu.

Kuru üzüm üretiminde ABD 202 bin 565 ton ile ikinci, Çin 185 bin ton ile üçüncü sırada yer alırken, Hindistan 145 bin ton, İran 160 bin ton, Güney Afrika 73 bin 500 ton, Şili 56 bin ton, Arjantin 48 bin 400 ton, Özbekistan 40 bin ton, Avustralya 10 bin 725 ton kuru üzüm üretimi öngörüsüyle onları takip etti.

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye’nin 11 milyar dolarlık dünya kuru meyve pazarından yüzde 25 pay aldığını aktarırken, Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, çekirdeksiz kuru üzüm arzında 2023’e kıyasla yüzde 6,14’lük artış gözlediklerini belirterek, “Başlangıç stoklarında ise yüzde 49 oranında önemli bir düşüş söz konusu. Bu azalmaya rağmen, üretimdeki genel artışın, küresel üzüm arzının artan talebi karşılayacağını öngörüyoruz” dedi.