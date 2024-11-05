Türkiye Madencilik Kongresi’nde, Eskişehir’in bor vizyonu yoğun ilgi gördü

ESKİŞEHİR

Türkiye Madencilik Kongresi ve Fuarı, 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. Eskişehir Bor Platformu’nun standının da yer aldığı kongrede, Turmet Endüstriyel Mineraller Genel Müdür Yardımcısı ve Eskişehir Bor Platformu Sözcüsü Umut Rallas, düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Üyesi ve Çevre Koordinatörü Dr. Caner Zanbak moderatörlüğünde düzenlenen “Dünyanın ve Türkiye’nin Stratejik ve Kritik Maden Mineralleri” panelinde sunum yapan Rallas, Türkiye’nin maden stratejisi ve vizyonu hakkında katılımcılarla bilgi ve görüşlerini paylaştı. Yoğun ilgi gören panelde, özellikle endüstriyel minerallerin yeşil dönüşümdeki önemi ve stratejik konumları üzerinde duran Rallas, Eskişehir Bor Platformu’nun çalışmalarını da aktardı. Endüstriyel minerallerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve Eskişehir’in bu alanda üstlenebileceği rolü de vurgulayan Rallas, Eskişehir Bor Platformu’nun sürdürülebilir projeler geliştirmekteki kararlılığını da katılımcılarla paylaştı.

Umut Rallas konuşmasında, teknolojinin gelişmesi ve endüstrilerdeki taleplerin değişmesiyle birlikte birçok mineralin artan stratejik önemine dikkat çekerek, "Eskişehir Bor Platformu olarak, ülkemizin doğal kaynaklarını, akıl ve bilimin ışığında, katma değerli hale getirecek stratejik adımları atmaktan mutluyuz. Bu, bizim için sadece sosyal sorumluluk değil, çocuklarımızın geleceği için üstlendiğimiz bir görevdir" diye konuştu. Etkinlik süresince Eskişehir Bor Platformu standı yoğun ilgi görürken, panel sonrası yapılan görüşmelerde de sektör temsilcileri platformun çalışmalarını ve projelerini yakından takip etmek istediklerini dile getirdiler. Etkinlikte platform üyeleri; Eskişehir Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Gamze Yaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ece Kundak ve ESGİAD Üyesi Ahmet Can Sucuoğlu Eskişehir Bor Platformu’nu temsilen yer aldılar.

Gönüllülükle yürütülen bir vizyon yolculuğu

Türkiye Madencilik Kongresi ve Fuarı sonrasında açıklama yapan Eskişehir Bor Platformu Sözcüsü Umut Rallas; “Eskişehir Bor Platformu olarak 2023 yılının Mart ayında çıkmış olduğumuz bu değerli yolculukta, bugün ülkemizde madencilik özelinde düzenlenen en prestijli buluşmalardan biri olan Türkiye Madencilik Kongresi ve Fuarı’nda üç gün boyunca süren fuar ve düzenlenen panellerde tek Eskişehirli olarak şehrimizi temsil etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bor Platformu olarak yer aldığımız fuarda standımızda projelerimizi aktardığımız sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi ve önümüzdeki süreçte mutlaka katkı sağlamak istediklerini belirtmeleri de doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Yer altı zenginliklerimiz ancak ve ancak akademi, sanayi ve kamuoyu iş birliğinde katma değerli ürünlere dönüşebilir. Platformumuzun da tüm amacı bu katma değer zincirini oluşturan tüm paydaşları bir araya getirerek somut çıktılar elde etmektir. Bu noktada tamamen gönüllü bir şekilde emek verdiğimiz platformdaki değerli arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Eskişehir Genç İş İnsanları Derneği (ESGİAD) önderliğinde kurulan Eskişehir Bor Platformu’nun, Eskişehir’in en önemli yer altı kaynağı olan bor mineralini daha katma değerli hale getirecek uç ürün üretimini destekleyerek hem şehir hem de ülke ekonomisine kazandırmayı hedeflediğini aktaran Rallas, bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışmaların sektördeki birçok paydaş tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.