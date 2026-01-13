Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 4 milyar doları aştı

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2025 yılında ihracatını yüzde 5’lik artışla 3 milyar 862 milyon dolardan 4 milyar 46 milyon dolara taşıdı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2015 yılında 1 milyar 184 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, son 10 yılda sektörün ihracatını yüzde 123 geliştirerek 4 milyar 46 milyon dolara ulaştırdığını ve ihracatın yıldız sektörlerinden biri olmayı başardığını dile getirdi.

Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ihracattan en büyük payı 2 milyar 243 milyon dolarla su ürünlerinin aldığı bilgisini veren Kızıltan, “Sektörün toplam ihracatında su ürünlerinin payı yüzde 55 olarak kayıtlara geçti. Kanatlı ve yumurta sektörü kota ve ihracat kısıtlamalarına rağmen 1 milyar 120 milyon dolarlık performansla 2024 yılındaki ihracat tutarını korumayı başardı. Kanatlı eti ihracatı yüzde 8’lik artışla 671 milyon dolardan 723 milyon dolara tırmanırken, yumurta ihracatı 2025 yılında ihracata getirilen fon nedeniyle yüzde 14’lük kan kaybı yaşadı ve 463 milyon dolardan 397 milyon dolara geriledi. Süt ve süt ürünleri sektörü ihracatını yüzde 13 artırarak 363 milyon dolardan 409 milyon dolara taşıdı. İhracatını yüzde 60 artırarak 47,4 milyon dolardan 78 milyon dolara çıkaran süt tozu süt ürünleri ihracatının lokomotif oldu. Bal üretiminde dünya ikincisi olan Türkiye, 2025 yılında 33,5 milyon dolarlık bal ihracatına imza attı” diye konuştu.

2026 yılı ihracat hedefi 4,3 milyar dolar

Sektörün 2026 yılı ihracat hedefinin 4,3 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklayan Kızıltan, 2026’da sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik öncelikli başlıkların; katma değerli ihracatın geliştirilmesi, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik uyumu, etkin maliyet yönetimi, pazar çeşitlendirmesi ve risk yönetimi olduğunu vurguladı.

UR-GE Projeleri, Turkish Seafood Turquality Projesi, planlanan yurt dışı fuar katılımları ve uluslararası kuruluşlarda üstlenilen aktif rollerin; ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlayacağını ifade eden Kızıltan, “Bu çalışmaların pozitif katkısıyla, 2027 yılı sonunda su ürünleri ihracatında 2,5 milyar dolar hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Özellikle işlenmiş, paketli ve markalı ürünlerin ihracattaki payının artırılması, ihracat gelirlerini kalıcı biçimde güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

İhracat lideri su ürünleri sektörünün 2025 yılı performansını özetleyen Kızıltan, ihracatta zirvede levrek olduğunu, 2024 yılında 570 milyon dolar olan levrek ihracatının 2025 yılında yüzde 17’lik artışla 666 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 45’i Ege Bölgesi’nden yapıldı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2025 yılında ihracatını yüzde 7’lik artışla 1 milyar 724 milyon dolardan 1 milyar 840 milyon dolara yükselterek sektörün toplam ihracatının yüzde 45’ini tek başına gerçekleştirdi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.