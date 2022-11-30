‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’ Adana’da yapıldı

Eray ŞEN



ADANA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Eticaret Merkezi A.Ş. ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 5’inci toplantısı Adana’da yapıldı. Adana Sanayi Odası (ADASO) desteği ile Sheraton Grand Adana Otel’de gerçekleşen tolantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ile çok sayıda KOBİ temsilcisi, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Eski milli voleybolcu Burcu Hakyemez’in sunumu ile gerçekleşen programda 30 konuşmacı ile 5 panelde söz alan katılımcılar, teknolojinin farklı boyutlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. E-ticaret Merkezi CEO’su Merter Özdemir de ‘Yeni nesil ticaret ve yeni normaller’ konulu sunum yaptı.

“Teknolojide bizi güçlendirecek insanlara ihtiyaç var”

Açılışta konuşan Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve İzmir’in ardından 5’inci buluşmayı Adana’da yaptıklarını, KOBİ’lerin e-ticaret, e-ihracat ve teknolojiyle ilgili bilgi ve ürün ihtiyaçları konusuna odaklandıklarını vurguladı. “İşimiz insan, işimiz teknoloji” ifadesini kullanan Öney, şöyle devam etti: “KOBİ’lerimiz dijital dönüşümü yaparken, teknoloji gelişirken en önemli ihtiyaç insandır. İnsanın teknoloji konusundaki uzmanlığı, teknolojiye yakınlığı, dijital dönüşümün en hızlı dönüştürücü unsurlarından bir tanesi. Kurumlarınızda çalışan her kademe yöneticinin, kurum sahiplerinin, üniversitede okuyan gençlerimizin teknoloji konusunu bir tabu olmaktan çıkarıp, teknolojiyi anlayabilen, düşünebilen, yaratabilen bireyler haline gelmesi, güçlerini artırabilmesi, en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bu alanda lider insanlar yetiştirmek, lider ve dönüştürücü insanların, sanayide, endüstride, perakende ve birçok sektörde aktif olmasını sağlamak, Türkiye açısından son derece önemli. Türkiye’nin dünyada lider ülke statüsüne girebilmesi, gayri safi yurt içi hasılasının artması, doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye gelişi, teknolojide bizi güçlendirecek insan kaynağıyla mümkündür. Özellikle Adana’yı ana merkez alarak, gençlerimizin, genç kızlarımızın, girişimci kadınlarımızın teknoloji alanında güçlenmesini uzmanlaşmasını sağlamak istiyoruz.”

“En değerli arazi, cep telefonlarının ekranı”

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç yaptığı konuşmada, teknolojiye uyum sağlayan firmaların ayakta kaldığını, değişim sürecine direnen devasa firmaların ise ya küçüldüğünü ya da yok olduğunu söyledi. Dünya ekonomisindeki rekabete ve hıza ayak uydurmanın en doğru yolunun ‘teknolojiyi etkin şekilde kullanmak’ olduğunu aktaran Kıvanç, şöyle konuştu:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çok sevdiğim bir sözü var; ‘en değerli arazi cep telefonlarının ekranı’.. E-ticaret ile dünya küçülüyor. Artık dünyanın herhangi bir ülkesine ürün satmak için elinize çantanızı alıp kapı kapı gezmenize gerek yok. İyi bir pazarı e-ticaret ile yakalamanız mümkün. 2022 yılı ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116'lık artışla 348 milyar TL olarak gerçekleşti.”

‘e-ticaret ile küçülen dünya’ panelinde buluştular

Program kapsamında ‘e-ihracat ile küçülen dünya’ konulu ilk panel TOBB E-ticaret Meclisi Başkanı ve Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar’ın moderatörlüğünde yapıldı. Panele, DHL Vice President – CEO’su Burak Ertuna, PTT AVM CEO’su Hakan Çelikoğlu ve eLogo Genel Müdürü Başak Kural katıldı.