“Türkiye turizmde ateş hattının ortasında güvenli bir liman”

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan savaşlar ve jeopolitik gerilimler turizm sektöründe belirsizlik yaratırken, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye’nin bu süreçte güvenli ve güçlü bir destinasyon olmayı sürdürdüğü vurguladı.

İşler, turizmciler olarak zorlu koşullara rağmen bu yılda geçtiğimiz birkaç yılda olduğu gibi yeni rekorlara imza atacaklarını ve 2030 için belirlenen 100 milyon turist 100 milyar dolar girdi hedefine bir adım daha yaklaşacaklarına inandıklarını dile getirerek, “Turizm her krizde yolunu buldu, yine bulacak. Son birkaç yıl hafızalarımıza tur operatörleri iflasları, pandemi, bölgesel krizler, siyasi gerilimler, doğal afetler ve küresel ekonomik dalgalanmalarla kazındı. Hepsinin içinden geçtik. Pandemi döneminde küresel turizm neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye’de etkilendi, ama çok kısa sürede toparlandık. Rusya ile ciddi bir uçak krizi yaşadık. Tur satışları durdu, sektör ciddi bir darbe aldı. Ancak kısa süre içinde normale döndük. Rusya, bugün yine Türk turizminin en önemli pazarlarından biri. Yaşanan tüm olumsuzluklara verdiğimiz tepki, sektörün kırılganlık eşiğini aşmasını sağlarken, bağışıklığını çok güçlendirdi. Dünya turizminde güçlü bir markayız” dedi.

Güçlü turizm altyapısı ve misafirperverliğinin Türkiye’yi dünya turizmdeki en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getiren İşler, “Bugün bazı iptaller söz konusudur, ama başta Yunanistan ve Mısır gibi Akdeniz’deki birçok turizm ülkesi de bu geçici dalgalanmadan nasibini almakta. Turizm, küresel gelişmelere en hızlı reaksiyon veren sektör. Bu dönemde tanıtım çalışmaları ayrı bir önem taşımakta. Özellikle Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarında hızlı ve etkili tanıtım faaliyetleri yürütmek sektöre ilave katkı sağlayacak” dedi.