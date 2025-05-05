Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, 2025 yılı Nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Aslantaş, Türkiye'nin ihracattaki yükselişinin umut verici olduğunu ve bu başarının üretim gücünün bir yansıması olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin mal ihracatı 2025 yılı Nisan ayında yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci Nisan ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ithalat yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolara çıkarken, dış ticaret açığı yüzde 21,7 artarak 12 milyar 38 milyon dolara yükseldi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,2 seviyesine çıktı.

Gebze’den stratejik katkı

GTO Başkanı Aslantaş, söz konusu ihracat artışının sadece ekonomik bir gösterge olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin üretim altyapısının gücünü gösterdiğini vurguladı. “Küresel çalkantıların yaşandığı bu dönemde 20,9 milyar dolarlık ihracat seviyesi, ülkemizin dayanıklı ve güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu tabloda Gebze gibi üretim üslerinin kilit rolü var” dedi.

Yüksek teknoloji ve sanayi üssü Gebze

Aslantaş, savunma sanayi, elektrikli makineler, otomotiv, mücevherat ve havacılık gibi sektörlerde Gebze’nin önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Bölgede faaliyet gösteren firmaların yüksek katma değerli ürünlere odaklandığını belirten Aslantaş, Ar-Ge yatırımları ve dijital dönüşüm süreçleri sayesinde Gebze sanayisinin küresel ölçekte daha rekabetçi hale geldiğini söyledi.

GTO olarak üyelerine verdikleri destekten de bahseden Aslantaş, 2025 boyunca düzenlenen dış ticaret eğitimleri, yurtdışı fuar organizasyonları, dış ticaret istihbarat hizmetleri ve ikili iş görüşmeleriyle birçok işletmeye rehberlik ettiklerini aktardı.

Büyüme istihdama da yansıyor

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye, son 18 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürürken, Mart ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indi. Başkan Aslantaş, ihracattaki artışın istihdamı da doğrudan etkilediğini vurgulayarak, “Yeni yatırımlar yeni istihdam alanları doğuruyor. Bu da refahın tabana yayılmasını sağlıyor” diye konuştu.

İthalatta yaşanan artışın özellikle altın, doğal gaz, otomotiv ve makine sektörlerinden kaynaklandığını belirten Aslantaş, bu durumun dış ticaret açığını artırdığını söyledi. Ancak altın ve enerji dışlandığında Türkiye'nin dış ticaret yapısının üretim temelli olarak güçlendiğine dikkat çekti.

GTO’nun 2025 ve sonrasına yönelik ihracat stratejilerine de değinen Aslantaş, hedeflerinin daha fazla pazara ulaşmak, KOBİ’lerin dış ticaret kapasitelerini artırmak, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerine hız kazandırmak olduğunu söyledi. Ayrıca, tedarik zinciri güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

“Krizlerin içinde fırsatları değerlendiren bir türkiye var”

Aslantaş, “Dünya ekonomisindeki belirsizlikler artarken, Türkiye üretmeye, ihracat yapmaya ve büyümeye devam ediyor. Özellikle Gebze gibi bölgelerimizde bu dinamizmi sahada net şekilde gözlemliyoruz. Sanayicimize, ihracatçımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız” şeklinde konuştu.