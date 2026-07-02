Türkiye ve Yunanistan OSB'leri güçlerini birleştirdi

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin önemli organize sanayi bölgelerinden Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) ile Yunanistan’ın önde gelen organize sanayi alanı yönetim kuruluşlarından ETVA INDUSTRIAL AREAS S.A. arasında yürütülen iş birliği görüşmeleri, imzalanan Mutabakat Zaptı (MoU) ile resmiyet kazandı.

İmzalanan anlaşma ile iki ülkenin organize sanayi bölgeleri arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliği mekanizması oluşturulması hedeflenirken; yatırım fırsatlarının artırılması, bilgi ve teknoloji paylaşımının geliştirilmesi, sürdürülebilir sanayi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve şirketlerin karşılıklı pazarlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Mutabakat Zaptı kapsamında; Türk şirketlerinin Yunanistan pazarına, Yunan şirketlerinin ise Türkiye pazarına giriş süreçlerinin desteklenmesi, düzenli iş heyetleri, yatırım forumları ve B2B iş görüşmelerinin organize edilmesi, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarında ortak projelerin geliştirilmesi ile organize sanayi bölgelerinin yönetimi, modern sanayi altyapıları ve teknik uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması öngörülüyor.

BOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek, anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek “Bu iş birliği, daha güçlü ekonomik ortaklıkların ülkelerimiz arasında daha sağlam ve sürdürülebilir ilişkiler oluşturacağına olan ortak inancımızın bir göstergesidir. Hükümetler ikili ilişkilerin çerçevesini oluştururken, iş dünyası bu ilişkileri yatırıma, ticarete, yeniliğe ve refaha dönüştüren en önemli güçtür.” dedi.

Telek, Türkiye ile Yunanistan’ın ortak bir coğrafyanın yanı sıra güçlü ekonomik, kültürel ve insani bağlara sahip olduğunu belirterek “Bölgemizin geleceğinin; işletmeler, organize sanayi bölgeleri, girişimciler ve yatırımcılar arasındaki iş birliğinin güçlenmesine bağlı olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz yalnızca ticaret hacmini artırmak değil, Ege’nin iki yakasında da katma değer üretecek kalıcı ortaklıklar oluşturmaktır. İki ülkeden yenilikçi şirketleri ve yatırımcıları bir araya getirecek etkin ve sürdürülebilir bir iş birliği platformu oluşturma konusunda kararlıyız.” diye konuştu.

ETVA INDUSTRIAL AREAS S.A. CEO’su Athanasios Psathas ise iş birliğinin uluslararasılaşma açısından önemli fırsatlar sunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı, “ETVA olarak sanayinin gelişiminin temel unsurlarından birinin dışa açıklık ve inovasyon olduğuna inanıyoruz. BOSBİ ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, iki ülkenin organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin uluslararasılaşmasını destekleyecek ve sınır ötesi iş birliklerini güçlendirecektir. Rekabet gücünü artıran, yeniliği teşvik eden ve şirketlerimiz için yeni büyüme fırsatları yaratan uluslararası ortaklıkları desteklemeye devam edeceğiz. Yakın iş birliği ve bilgi paylaşımının sürdürülebilir kalkınma, bölgesel istikrar ve her iki ülke ekonomisine katma değer sağlayacağına inanıyoruz” dedi.