Türkiye, yaş meyve sebze ihracatında güvenilir liman olmayı hedefliyor

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu, Türkiye-Polonya Yaş Meyve Sebze Zirvesi’ni Varşova’da gerçekleştirdi. Etkinliğin açılışında konuşan Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin 600 yıla dayandığını belirterek, “Polonya’nın ülke bazında ihracatında, 2023 yılında Türkiye yüzde 1,3 payla 18’inci sırada yer alırken, Polonya’nın Türkiye’ye ihracatı 5 milyar, Türkiye’nin Polonya’ya ihracatı da 6 milyar dolar seviyelerinde. Polonya’nın ithalatında, Türkiye yüzde 2,1 payla 13’üncü sırada. 2023 yılında 3 milyar 386 milyon dolarlık yaş meyve sebze ithalatı yapan Polonya’nın bu ithalatında bizim payımız sadece 217 milyon dolar. Türkiye üretiminin sadece yüzde 8’ini yurt dışına ihraç ediyor, yüzde 92’lik kısım yurtiçinde tüketiliyor. Türk ürünlerini tüketmenin Polonya halkı açısından da güvenli olduğunun altını çizmek isterim” diye konuştu.

Türkiye’nin potansiyeline ve jeopolitik konusuna dikkat çekti

Dünyadaki en önemli gündem maddelerinden birisinin hızla artan nüfus ve gıdaya erişimin her geçen gün daha da zorlaşması olduğunun altını çizen Kavak, “Küresel ısınmadaki artış, su kaynaklarının azalması gibi nedenlerle tarımsal üretim alanları tüm daralmaya başladı. Ülkemizde ise bu durum tam tersi bir şekilde her geçen gün artmaya devam etmektedir. Ülkemizin jeopolitik konumunu da dikkate aldığımızda başta Avrupa olmak üzere tüm dünyanın yaş meyve sebze ürünleri konusunda üretim üssü olmaya lojistik avantajlarımızla da de bunu hızlı ve güvenli bir şekilde tüm Avrupa’ya ihraç etmeye hazırız. Bu ticaretin de ötesinde, Polonya’nın da jeopolitik konumunu dikkate aldığımızda birlikte hareket edebileceğimiz birçok noktayı görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Kavak ve diğer katılımcıların konuşmalarının ardından çeşitli sunumlar yapıldı.