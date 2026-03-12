Türkiye yaşlanıyor, en yaşlı nüfus Sinop’ta

Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise aynı dönemde yüzde 9,1’den yüzde 10,6’ya yükseldi. 2024 yılında yaşlı nüfusun yüzde 44,6’sını erkekler, yüzde 55,4’ünü kadınlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de nüfusun yaş yapısında önemli bir değişim yaşanırken, doğurganlık ve ölüm oranlarındaki düşüş ile sağlık alanındaki gelişmeler yaşlı nüfusun artmasına neden oldu. Uzmanlar bu süreci "demografik dönüşüm" olarak tanımlarken, Türkiye’de çocuk ve genç nüfusun toplam içindeki payı azalırken yaşlı nüfusun payı giderek yükseliyor.

Yüzde 20,8 ile Sinop

Açıklanan verilere göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Sinop oldu. Sinop’u yüzde 20,2 ile Kastamonu ve yüzde 19,1 ile Giresun izledi.

Uzun vadeli nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranının artışını sürdüreceği öngörülüyor. Mevcut demografik yapının devam etmesi halinde yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5’e, 2040 yılında yüzde 17,9’a ve 2060 yılında yüzde 27’ye yükselmesi bekleniyor.