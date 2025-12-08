“Türkiye–Çin ilişkilerinde yeni dönemin yolu İzmir’den geçiyor”

İZMİR / EKONOMİ

Küresel güç dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde, Türkiye’nin Çin ile ekonomik ve stratejik ilişkilerinin geleceği iş dünyasının odağına yerleşti. Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Emekli Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Çin’in artık dünya ekonomisinin, teknolojisinin ve jeopolitiğinin en belirleyici aktörlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak Türk iş dünyasını Çin pazarını doğru okumaya çağırdı. Toplantıda söz alan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da, Türkiye–Çin ilişkilerinde daha dengeli bir yapının gerekliliğine dikkat çekerek İzmir’in bu süreçte daha güçlü bir rol üstlenebileceğini, kentin yeniden Çin Konsolosluğu’na ev sahipliği yapmasının ekonomik ilişkileri derinleştireceğini söyledi.

“Bin 870 kalem üründe avantajlıyız”

ESİAD Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Yuvarlak Masası’nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Emekli Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, “Küresel Gelişmeler ve Çin” konulu bir konferans verdi.

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Musa, “Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalatın önemli bir kısmı yatırım malları ve ara mallarından oluşuyor; yani sanayimizin üretimde kullanmak zorunda olduğu girdiler bunlar. Bu nedenle dış ticaret rakamlarını yalnızca ‘Türkiye aleyhine açık’ olarak değerlendirmek eksik bir yorum olur. Buna karşılık bizim Çin’e satabileceğimiz çok geniş bir ürün yelpazesi var. Bin 870 kalem üründe Türkiye’nin hem kalite hem fiyat açısından avantajlı olduğunu tespit ettik. Bazı bölgelerde bu ürünler Çin’in dünya piyasasından daha pahalıya aldığı mallar ve biz aynı ürünü ortalama yüzde 20 daha ucuza sunabiliyoruz. Bu da milyarlarca dolarlık bir ihracat potansiyeli demek. Çin artık dünya ekonomisinin, teknolojisinin ve jeopolitiğinin en belirleyici aktörlerinden biri. Çin’in yükselişiyle dünya düzeni yeniden şekilleniyor. Bu dönüşümü doğru okuyan ülkeler için yeni fırsatlar ve yeni ortaklık alanları ortaya çıkacak” diye konuştu

“İzmir daha aktif rol üstlenebilir”

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise Çin'in yükselişi ve ABD'nin korumacı politikaları nedeniyle küresel sistemde adeta fay değişimlerinin yaşandığını belirtti. Türkiye'nin bu yeni düzende Çin ile ekonomik ilişkilerini dengeleme ihtiyacına dikkat çeken Zorlu, “Çin'den ithalatımız 45 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ihracatımız sadece 3 milyar dolar seviyesinde. 2002’den günümüze yabancı sermayeli şirket sayısının ülkelere göre sıralaması yapıldığında ise Çin 1.419 ile 15. sırada. 2024 yılında, Türkiye'ye gelen Doğrudan Yabancı Yatırım akışında ilk 20 ülke arasında Çin bulunmuyor. Kentimizin dış ticaret kapasitesi, liman altyapısı ve yatırım potansiyeli dikkate alındığında, İzmir’in Türkiye–Çin

ekonomik ilişkilerinde daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, İzmir’de Çin Konsolosluğu açılmasının ilişkileri daha güçlü bir zemine taşıyacağına inanıyoruz” diye konuştu.