“Türkiye’de 35 bin ziraat mühendisi işsiz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 17. Dönem olağan Genel Kurulu, Bursa Akademik Odalar'da gerçekleştirildi. Mevcut başkan Fevzi Çakmak tek aday olduğu Genel kurulda güven tazeledi. Yaptığı konuşmada 2 yıllık görev süresini değerlendiren Fevzi Çakmak ayrıca "Tüm akademik mesleklerde olduğu gibi, mesleğimizin de önemli sorunları olduğu bir gerçektir. Aslında sorun eğitimden başlamaktadır. 43 ziraat fakültesinden her yıl yaklaşık 5 bin ziraat mühendisi mezun olmaktadır. Yaklaşık 30-35 bin meslektaşımız iş aramakta, işi olanların da büyük bir bölümü, aldığı eğitimin dışında mesleklerde çalışmak zorunda kalmaktadır. 1980 yılından sonra tüm Yüksek Öğretim kurumlarında olduğu gibi, tarımsal öğretimde de ciddi bir deformasyon ve dejenerasyon meydana gelmiştir. Fakülte sayıları ve bölümlerin öğrenci kapasiteleri bir kaç misli artırılmış, Ziraat Mühendisleri ciddi bir istihdam sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum, doğal olarak Ziraat Fakültelerini tercih eden öğrenci kalitesini de son derece olumsuz etkilemiştir. Yeni açılan Fakültelerin altyapı, öğretim elemanı, teknik araç gereç, laboratuvar ve uygulama imkânlarının yetersizliği ve endüstri 4.0'ın konuşulduğu bir çağda, kendisini güncelleyemeyen bir eğitim sistemi nedeni ile meslekte nitelik sorunu ortaya çıkmıştır. Ziraat fakülteleri açılırken, ülkesel ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak, ihtiyaca göre, alt yapı, üst yapı ve kadro bakımından tam donanımlı olması sağlanmalıdır. Bu özellikleri olmayan ve ihtiyaçtan fazla olarak açılmış bulunan Fakültelere yeni öğrenci alınmamalı, bu kurumlar araştırma kuruluşlarına dönüştürülmelidir” dedi.