Türkiye’de siber güvenlikte yeni dönem

Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte bankacılık, e-ticaret, sağlık ve kamu hizmetleri gibi kritik alanların büyük ölçüde dijital ortama taşınması, siber tehditlerin kapsamını genişletti. Fidye yazılımları, tedarik zinciri saldırıları ve sıfırıncı gün açıkları gibi gelişmiş tehditler karşısında geleneksel güvenlik çözümlerinin yetersiz kalması, kurumları daha proaktif önlemler almaya itti. Bu noktada sızma testleri, kurumların gerçek güvenlik seviyelerini ölçmelerinde en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıktı. Türkiye’de sızma testi hizmetleri, Türk Standardları Enstitüsü’nün belirlediği TS 13638 standardı çerçevesinde A, B ve C sınıfı sertifikalarla düzenlendi. NESİL Teknoloji’nin sahip olduğu A Sınıfı yetki, teknik yeterlilikten metodoloji olgunluğuna, tarafsızlıktan sürekli denetime kadar birçok kriterin eksiksiz karşılandığını gösterdi. Bu yetki aynı zamanda, başta finans ve kamu olmak üzere regüle sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar için kritik bir tedarikçi seçimi kriteri olarak dikkat çekti.

NESİL Teknoloji, CREST üyeliğinin yanı sıra ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27701 standartlarına uyumlu süreçler yürüterek, şirketin hem teknik siber güvenlik testlerinde hem de bilgi güvenliği yönetimi ve veri koruma alanlarında uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu ortaya koyuyor. Sızma testlerini yalnızca teknik bir denetim olarak ele almayan şirket, bu hizmeti kurumsal risk yönetimi ve regülasyon uyumunun bir parçası olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen testler, kurumların hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesine hem de uluslararası standartlara uyum sağlamasına katkı sunuyor.

Farklı ihtiyaçları tek noktadan karşılamayı hedefliyor

NESİL Teknoloji’nin hizmet portföyü, web ve mobil uygulama testlerinden bulut güvenliği analizlerine, sosyal mühendislik simülasyonlarından red team operasyonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şirket aynı zamanda finans, sermaye piyasaları, havacılık ve ödeme sistemleri gibi farklı sektörlere özel regülasyon uyumlu test hizmetleri de sunarak kurumların farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamayı hedefliyor. Uzman kadrosunu uluslararası sertifikalara sahip profesyonellerden oluşturan şirket, teknik yetkinliğini yapay zeka destekli çözümlerle de güçlendiriyor. Geliştirdiği nesil.ai platformu ile sosyal mühendislik saldırılarını simüle eden NESİL Teknoloji, insan faktörünü de ölçülebilir hale getirerek kurumların güvenlik seviyesini daha bütüncül şekilde analiz etmesine imkan tanıyor.

Ankara ve İstanbul’da ofisleri bulunan şirket, yerli yazılım çözümleriyle de dikkat çekiyor. KVKK ve GDPR uyumlu çerez yönetimi sunan CerezGo, erişilebilirlik odaklı Erişebilir ve yapay zeka tabanlı güvenlik simülasyonları sağlayan nesil.ai gibi ürünler, şirketin teknoloji geliştirme kapasitesini ortaya koyuyor. Siber güvenliğin artık yalnızca teknik bir konu olmaktan çıkıp kurumsal yönetişim ve itibar yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde, NESİL Teknoloji’nin sahip olduğu A Sınıfı yetki ve uluslararası akreditasyonlar, şirketi hem Türkiye’de hem de bölgesel ölçekte stratejik bir çözüm ortağı konumuna taşıyor. Dijitalleşmenin hız kesmeden devam ettiği bu dönemde, kurumların güvenlik yatırımlarını denetlenebilir ve regülasyona uyumlu şekilde yönetmesi kritik önem taşırken, NESİL Teknoloji bu ihtiyaca üst düzey çözümler sunan firmalar arasında yer alıyor.