“Türkiye’deki yatırımcıları KKTC’ye yatırıma davet ediyoruz”

EKONOMİ/BURSA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) inşaat sektörünün öncülerinden Döveç Grup ile Bursa’da faaliyet gösteren Gayrimenkul Yeri firmasının işbirliğinde düzenlenen “KKTC Emlak Zirvesi” Podyum Davet’te düzenlenen gala ile başladı. Programının açılışında konuşan Gayrimenkul Yeri firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Elif Canıgüleç Tekin, “Bugün dünyanın yaklaşık 40 ülkesinden insanlar yoğun bir şekilde Kuzey Kıbrıs’ta emlak yatırımı yapıyor. Biz de bu zirve ile dünyanın ilgi odağı olan KKTC’deki projeleri Türkiye’deki yatırımcılarla buluşturacağız” dedi. Programda konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Dünyanın dört bir yanından yatırımcılar KKTC’den mülk ediniyor. Türkiye’deki yatırımcıları da KKTC’de yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi. Türkiye ile KKTC arasındaki kuvvetli bağlara dikkat çeken Ataoğlu, iki ülkenin bir bütünün parçaları olduğunu kaydetti.