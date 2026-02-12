Türkiye’den Dünyaya E-İhracat Bursa’da konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - E-ticaretin hızla dönüşen dinamikleri doğrultusunda geliştirilen BiggBrands ekosistemi; B2C, B2B ve D2C iş modellerini tek platformda birleştirerek markalara sürdürülebilir büyüme fırsatı sunmayı hedefliyor. Konferansta, yapay zekâ destekli e-ihracat çözümleri, dijital pazarlama teknolojileri, lojistik modelleri ve finansman alternatifleri gibi kritik başlıklar ele alındı. UİB Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdiği programda, Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından E-İhracat Süreçlerindeki KİP, Kolay İhracat Platformu ve E-KİP, E-Kolay İhracat Platformu hakkında kapsamlı bilgi verilirken, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 5986 sayılı karar kapsamında E-İhracat Teşvikleri hakkındaki önemli başlıklar dinleyicilerle paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı ve Uludağ İhracatçı Birliklerinin E-İhracat destekleri hakkında verdikleri bilgiler, Türk Eximbank’ın finansal çözümleri ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla zenginleşen konferans; Türkiye’nin üretim gücünü dijital ticaretle buluşturma hedefini bir kez daha ortaya koydu.