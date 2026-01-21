Türkiye–Güney Sudan İş Konseyinde Yıldızgörer dönemi

Yapılan oylama sonrası görevi devralan Yıldızgörer’in, Türkiye ile Güney Sudan arasındaki ekonomik ilişkilerin kurumsal bir zeminde geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncülük etmesi bekleniyor. Yeni dönemde iki ülke iş dünyası arasında daha güçlü bağlar kurulması, karşılıklı yatırım olanaklarının artırılması ve ticaret hacminin genişletilmesi hedefleniyor.

Genel kurulun ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Yıldızgörer, kendisine gösterilen güvene teşekkür ederek, iş konseyinin daha etkin, üretken ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma dönemi yürüteceklerini ifade etti.