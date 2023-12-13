Türkiye’nin 2. Padel Antrenör Eğitimi başlıyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye'nin 2. Uluslararası As Teknolojik Padel Antrenör Eğitimi 14 Aralık Perşembe günü İstanbul İstinye Poligan’da Alain Digbeu’nın katılımıyla İstanbul’da düzenlenecek.

Uluslararası eğitmenler Fabian Gelibter Maidanik ve Daniel Patti tarafından verilecek olan eğitim 4 gün sürecek, teorik ve pratik şeklinde gerçekleşecek. Antrenörlük Eğitimine dahil olan katılımcılar, eğitimin son gününde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavı başarıyla tamamladıklarında Padel 1. Seviye Antrenör Belgesi'nin sahibi olacak.

AS Teknolojik İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Şahini konuya ilişkin olarak, “Dünyada hızla gelişmeye devam eden Padel Sporunun uluslararası eğitimini ikinci kez ülkemizde ağırlayıp, şirket olarak bir kere daha bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Son zamanlarda çeşitli spor branşlarında, ülkemiz adından başarıyla söz ettirirken, ilerleyen yıllarda Padel’de de Türkiye olarak uluslararası başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok” dedi.