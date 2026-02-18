Türkiye’nin Altıncı KalDer Şubesi Denizli’de açıldı

DENİZLİ / EKONOMİ

Türkiye Kalite Derneği (KalDer), ülke genelindeki etki alanını güçlendirmeye devam ediyor. Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’den sonra KalDer’in altıncı şubesi, sanayi, ihracat ve girişimcilik gücüyle öne çıkan Denizli’de açıldı.

100’ün üzerinde üye sayısı, aktif ve fayda odaklı etkinlik yaklaşımlarıyla üyelerine yaklaşık iki yıldır Genel Merkeze bağlı Temsilcilik yapısıyla hizmet veren KalDer Denizli, 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile resmi şube statüsü kazandı.

Güçlü sanayi altyapısı, tekstil ve imalat sektöründeki köklü geçmişi, ihracat kapasitesi ve girişimci insan kaynağıyla Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkan Denizli’ye yeni bir KalDer şubesi kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten KalDer Denizli Şube Kurucu Başkanı Ekrem Ateş, “Denizli’deki mevcut potansiyeli mükemmellik yaklaşımıyla buluşturarak; özel sektör, kamu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca KalDer’in çalışma alanları içerisinde yer alan sürdürülebilirlik, yalın dönüşüm, kurumsal gelişim ve yetkinlik artırma başlıklarında eğitimler, iyi uygulama paylaşımları, teknik geziler ve ağ oluşturma faaliyetlerimizle bölgedeki üye kuruluşlarımızın rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Denizli gibi üretim ve ihracat odaklı bir şehire KalDer şubesi kazandırmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. KalDer Denizli Şubesi, bölgedeki kurumların sürdürülebilir başarı yolculuklarında önemli bir paydaş olacaktır” dedi.

KalDer Denizli Şubesi’nin 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üyelerin oylarıyla yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu belirlendi. Başkanlığını Ekrem Ateş’in üstleneceği yeni Yönetim Kurulu; Ekrem Ateş, Sedat Erikoğlu, Basri Kabel, Öncü Yanmaz Arpacı, Mehmet Emin Fırıncıoğlu, Güliz Kelleci, Abdullah Tatar, Özcan Madenoğlu, Emin Alparslan, Tolga Sefa Mutcalı, Ayşen Doğrar Kasapoğlu, Abdullah Sert, Okan Konyalıoğlu ve Ahmet Yavuzçehre’den oluşurken, Denetim Kurulu Asıl Üyeliklerine Selim Kasapoğlu (Denizli Sanayi Odası), Uğur Erdoğan (Denizli Ticaret Odası) ve Prof. Dr. Mahmud Güngör (Pamukkale Üniversitesi) seçildi. Denetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Nuri Turgut (DESİAD), Kemal Sözkesen (DEGİAD) ve Hakan Urhan’dan (GESİFED) oluştu.