Türkiye’nin en başarılı ilçe belediye başkanı Mersin’den...

MERSİN / EKONOMİ

ORC Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği yerel yönetimler memnuniyet araştırması sonuçları açıklandı.

Yüzde 64.7 memnuniyet oranıyla ‘seçim sonrası yaptıkları çalışmalarla en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları’ listesinde birinci sırada yer alan yönetici, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu. Vizyon projelerle sadece bugünün değil, Mezitli halkının yarınını da düşündüklerini belirten Başkan Tuncer, vatandaşla gönül bağı kurulan her proje ve çalışmanın başarıya ulaşacağını söyledi.

Kendisini zirveye taşıyan halka teşekkür eden Başkan Tuncer, “Mezitlimize hizmet etme aşkıyla çıktığımız yolda hiç durmadan çalışmamız ve kentimizi hak ettiği noktaya getirme gayretimiz, halkımızın takdiriyle bizleri ‘en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları’ arasına bir kez daha taşıdı. Bizim ortak noktamız, ortak sevgimiz Mezitli. Kentimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.