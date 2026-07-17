Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi Karatay'da açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin alanındaki en büyük, Konya'nın ise ilk engelli aktif yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan tesis; eğitim, rehabilitasyon, gündüz bakım ve sosyal yaşam hizmetlerini aynı çatı altında buluşturarak özel gereksinimli bireyler ile ailelerine kapsamlı destek sunacak.

300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek. Eğitimden rehabilitasyona, gündüz bakım hizmetlerinden üretim atölyelerine, sosyal ve sportif alanlardan dinlenme bölümlerine kadar birçok hizmeti tek çatı altında sunan merkez, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve ailelerine kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi

Toplam 10 bin 544 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 7 bin 164 metrekare kapalı kullanım alanına sahip Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi, aynı anda 600 kişiye hizmet verebilecek kapasitesiyle Türkiye'nin alanındaki en büyük engelli aktif yaşam merkezi olma özelliğini taşıyor. Konya'nın bu alandaki ilk merkezi olan tesis, sahip olduğu donanım ve sunduğu kapsamlı hizmetlerle özel gereksinimli bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal gelişim süreçlerine önemli katkı sağlayacak.

Eğitim, rehabilitasyon ve gündüz bakım hizmetleri

Merkezde; yaygın gelişimsel bozukluk, zihinsel engel, özel öğrenme güçlüğü, işitme engeli ve görme engeli bulunan bireylere yönelik özel eğitim odalarının yanı sıra dil ve konuşma terapisi odaları, fizyoterapi, duyu bütünleme ve duyusal rahatlama odaları ile eğitim ve etüt sınıfları bulunuyor.

60 kişilik kapasiteye sahip gündüz bakım biriminde ise özel gereksinimli bireylerin bakım, eğitim ve gelişim süreçleri gün boyunca uzman personel eşliğinde desteklenirken, ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli hizmetler sunulması hedefleniyor.

Zengin atölyelerle üreten ve sosyalleşen bireyler

Merkezde, özel gereksinimli bireylerin ilgi alanlarını keşfetmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve sosyal yaşama daha aktif katılmaları amacıyla çok sayıda atölye oluşturuldu.

El sanatları, seramik ve kil, resim ve görsel sanatlar, matbaa ve baskı, bilgisayar, bilim, pasta ve mutfak, halı-kilim dokuma, müzik, drama, geri dönüşüm, dans ve tarım atölyelerinde katılımcılar hem üretime katılacak hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler alacak.

Engelsiz yaşam parkıyla erişilebilir sosyal alan

Merkezin yanında oluşturulan 15 bin metrekarelik Karatay Engelsiz Yaşam Parkı da özel gereksinimli bireylerin aileleriyle birlikte güvenli, erişilebilir ve sosyal bir ortamda vakit geçirebilecekleri şekilde tasarlandı.

Parkta açık spor alanları, yürüyüş yolları, geniş yeşil alanlar, dinlenme bölümleri ve tarım uygulama alanları yer alıyor. Tüm bu alanlar, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını destekleyecek şekilde planlandı.

Her detay erişilebilirlik esasıyla planlandı

Tesiste ayrıca sesli ve sessiz kütüphaneler, konferans salonu, spor salonu, yemekhane, mescit ve çok amaçlı sosyal alanlar bulunuyor. Her ayrıntısı erişilebilirlik esas alınarak planlanan merkezde açık spor alanları ve çeşitli sosyal yaşam alanları da özel gereksinimli bireylerin kullanımına sunuldu.

“Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan çalışıyoruz”

Açılış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye'nin alanındaki en büyük, Konya'nın ise ilk engelli aktif yaşam merkezini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, merkezin Karatay'ın sosyal belediyecilik anlayışının en önemli eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Kılca, toplumdaki engelleri ortadan kaldırmanın yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı olmadığını belirterek, "Biz biliyoruz ki engel bedende değil, gönülde başlar." dedi. Kılca, Karatay Belediyesi olarak insanı merkeze alan sosyal belediyecilik anlayışıyla hiçbir vatandaşı geride bırakmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

"Sosyal hizmetlerde uluslararası başarıya ulaştık"

Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelere de değinen Başkan Hasan Kılca, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi ve hayırseverlerin katkılarıyla hizmet veren Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sosyal hizmetler ve etkinlikler bakımından örnek gösterilen merkezler arasında yer aldığını hatırlattı.

Bu başarının insana dokunan her hizmetin uluslararası düzeyde de karşılık bulduğunu gösterdiğini ifade eden Kılca, aynı anlayışla hayata geçirilen Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin de özel gereksinimli bireylerin yaşamına önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye'nin alanındaki en büyük engelli aktif yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan bu eserin yalnızca fiziki büyüklüğüyle değil, sunduğu hizmet anlayışıyla da örnek bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, merkezin özel gereksinimli bireylerin eğitimden sanata, spordan mesleki gelişime kadar birçok alanda hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarlandığını ifade etti.

"Bu merkez, gönüllere uzanan bir merhamet köprüsüdür"

Başkan Kılca, "Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi olan bu eser, sıradan bir binanın çok daha ötesine; gönüller arasındaki engelleri kaldıran bir merhamet köprüsüdür. Bu merkez, bir şehrin vicdanının, bir milletin kalbinin nasıl attığını gösteren canlı bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda merkezin Karatay'a, Konya'ya ve tüm özel gereksinimli bireylere hayırlı olmasını temenni eden Başkan Hasan Kılca; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, Konya Valiliğine, milletvekillerine, Konya Büyükşehir Belediyesine, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçe belediyelerine ve projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

“Engelsiz bir Konya için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı'nın Konya'nın sosyal belediyecilik vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirterek, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak her çalışmada kurumlar arası iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Merkezin yalnızca Konya'nın ilk engelli aktif yaşam merkezi olmakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin alanındaki en büyük ve en kapsamlı merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Altay, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Engelsiz bir Konya hedefiyle çalışıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz bir şehir oluşturmayı yalnızca fiziki engelleri ortadan kaldırmak olarak görmediklerini belirten Başkan Altay, erişilebilirlik çalışmalarını hayatın her alanına yaydıklarını söyledi.

Erişilebilirlik Master Planı doğrultusunda cadde, sokak ve dijital hizmetleri engelsiz hale getirdiklerini ifade eden Altay; Konya Kart uygulamaları, evde destek hizmetleri, Özel Genç KOMEK eğitimleri, spor kulüpleri ve Engelsiz Mehter Takımı gibi projelerle özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın merkezinde yer almalarını hedeflediklerini kaydetti.

Yakın zamanda hayata geçirilecek Vefatim Projesi ile yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin düzenli olarak ziyaret edileceğini belirten Altay, sosyal destek çalışmalarını daha da güçlendireceklerini söyledi.

"Devletimizin kurumları aynı hedef için çalışıyor"

Karatay Belediyesi tarafından inşa edilen merkezin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olmasının kurumlar arası güçlü iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, devletin tüm kurumlarının vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla ortak bir anlayışla hareket ettiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı'nın Konya'ya, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eden Altay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

“Bu merkez devletimizin şefkat elinin en güzel yansımalarından biridir”

Konya Valisi İbrahim Akın ise Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin, özel gereksinimli bireylerin yaşamına değer katacak önemli bir sosyal hizmet yatırımı olduğunu söyledi.

Kadim devlet geleneğinin temelinde insanı merkeze alan bir anlayış bulunduğunu ifade eden Vali Akın, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının kamu hizmetlerinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Karatay Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiğini belirten Vali Akın, yerel yönetimlerin devletin sosyal hizmet vizyonuna önemli katkılar sunduğunu söyledi. Merkezin devletin şefkat elinin vatandaşlara ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin yalnızca özel gereksinimli bireylere değil ailelerine de önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Akın, merkezin bireylerin toplumsal yaşama katılımını ve bağımsız yaşam becerilerini desteklerken ailelerin günlük yaşamını da kolaylaştıracağını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin özel gereksinimli bireylere, ailelerine, Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını temenni eden Akın, merkezin yapımında emeği geçen Karatay Belediyesine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, teknik ekibe ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

“Karatay'da hayata geçen bu model Türkiye'ye örnek olacak”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin yalnızca yeni bir hizmet binası olmadığını, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirecek, ailelerin yaşamını kolaylaştıracak ve Türkiye'ye örnek olacak önemli bir sosyal hizmet modeli olduğunu söyledi.

Merkezin yapımında emeği geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden Bakan Göktaş, tesisin Konya'ya ve özel gereksinimli bireylere hayırlı olmasını temenni etti.

"Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla çalışıyoruz"

Sosyal hizmet politikalarının temelinde "kimseyi geride bırakmayan" bir anlayışın bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, engelli bireylerin eğitimden istihdama, bakım hizmetlerinden erişilebilirlik çalışmalarına, sosyal desteklerden bağımsız yaşama kadar her alanda güçlü şekilde yer almalarını sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin güçlenmesini bireyden aileye, aileden topluma uzanan bir kalkınma anlayışının parçası olarak değerlendirdiklerini belirten Bakan Göktaş, gündüzlü bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini de bu doğrultuda Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

"Bu merkez ailelerimize de nefes olacak"

Merkezin en önemli kazanımlarından birinin ailelere sağlayacağı destek olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirirken ailelerin günlük yaşamını da kolaylaştıracağını söyledi.

Yıllardır çocukları için büyük fedakarlık gösteren anne ve babaların yükünü paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir çocuğu desteklemek aynı zamanda o çocuğun ailesini de güçlendirmektir. Bu merkezlerin en büyük kazanımlarından biri yalnızca evlatlarımızın gelişimine katkı sunması değil, ailelerimize de nefes olmasıdır." dedi.

Ailelerin çocuklarını güvenle bu merkezlere emanet edebilmelerinin verilen hizmet kadar kıymetli olduğuna işaret eden Göktaş, "Bir annenin ve babanın 'Çocuğum emin ellerde' diyebilmesi paha biçilemez. Biz ailelerimize her zaman 'Yalnız değilsiniz, devletiniz sizinle.' mesajını vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

“0-8 yaş erken çocukluk gelişiminde önemli merkez”

Merkez bünyesinde oluşturulan Erken Çocukluk Gelişim Birimi'nin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların yaşamındaki en kritik dönemin 0-8 yaş aralığı olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık tarafından yürütülen Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi kapsamında Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin sistemin altıncı pilot uygulama merkezi olarak hizmet vereceğini belirten Göktaş, gelişimsel risk taşıyan veya özel gereksinimli 0-8 yaş arasındaki çocukların aileleriyle birlikte uzman ekipler tarafından bütüncül bir yaklaşımla destekleneceğini söyledi.

Çocukların yaşamına erken dönemde yapılacak her doğru dokunuşun yalnızca bugünü değil, geleceği de değiştireceğini belirten Göktaş, merkezin çocukların gelişimine katkı sunarken ailelere de umut olacağını ifade etti.

"Konya'da elde edilecek tecrübe Türkiye'ye model olacak"

Karatay'da uygulanacak erken müdahale modelinin yalnızca Konya ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Burada elde edeceğimiz tecrübeler yalnızca Konya'ya değil, ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacak güçlü bir modelin temelini oluşturacaktır." dedi.

Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin fiziki imkânları, hizmet kapasitesi ve Engelsiz Yaşam Parkı ile birlikte Türkiye'nin öne çıkan gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olduğunu belirten Göktaş, "Burada uyguladığımız model aslında Türkiye'ye örnek olacak bir model." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda merkezin yapımında emeği geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere Konya Valiliğine, Konya Büyükşehir Belediyesine, Konya Aile ve Sosyal

Hizmetler İl Müdürlüğüne ve katkı sunan herkese teşekkür ederek merkezin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Göktaş ve protokol üyeleri merkezde incelemelerde bulundu

Konuşmaların ardından Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı'nın resmi açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve protokol üyeleri merkezi gezerek eğitim birimleri, rehabilitasyon alanları, gündüz bakım merkezi, atölyelerde incelemelerde bulundu. Heyet, merkezde yürütülecek çalışmalar ve sunulacak hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirildi

Açılış programına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Aksöz Edirneligil ile Hasan Dülgeroğlu, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.