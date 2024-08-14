Türkiye’nin en büyük Oto AVM’si Gaziantep’te hizmete başladı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep’te hizmete açılan GÜNSEV Oto AVM, Türkiye’nin en prestijli ve en büyük oto AVM projesi olarak sektöre hizmet sunmaya başladı. Projeyi Gaziantep’e kazandıran Saadettin Gün, “Bu proje 110 bin metrekare inşaat alanına sahip. 190 dükkandan oluşuyor, en küçük dükkanımız 140 metreden başlıyor. GÜNSEV Oto AVM, 4 kattan oluşuyor, 700 kapalı otoparkı var, sosyal donatılarıyla çok farklı bir proje. Biz yıllarca sadece projenin taslağı üzerinde çalıştık. Ne yazık ki şu anda piyasa şartları, faizin yüksek olması istediğimiz verimi almamızı geciktirdi ancak önümüzdeki süreçte daha yoğun bir ilgiyle karşılaşacağımızı biliyoruz. 40 dükkanımızı sattık şu anda. Diğerleri için de görüşmelerimiz sürüyor” şeklinde konuştu.

Mevcut ekonomi koşulları inşaat ve galeri sektörünü oldukça etkiledi

İnşaat sektörünün hareketlenmesi için Maliye Bakanlığı’ndan Konut Kredi Paketi açıklaması beklediklerini söyleyen Gün, “Piyasanın hareketlenmesini istiyoruz, Maliye Bakanımız bize bir Konut Kredi Paketi açıklarsa çok rahat ederiz. Enflasyon mücadelesi var devletin, kendilerine hak veriyoruz ancak sektörün hareketlenmesi için böyle ek destek paketlerine ihtiyaç duyuyoruz. Ciddi sıkıntıları hepimiz yaşıyoruz” dedi.

1976 yılında kurulan GÜNSEV İnşaat’ın Batman’da kurulduğunu ancak 2001 yılından bu yana Gaziantep merkezli olarak çalışmalarını sürdüğünü anlatan Saadettin Gün, kalite ve dayanıklılık kriterlerinden taviz vermediklerini dile getirdi. GÜNSEV İnşaat olarak kendi öz sermayeleri ile yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Gün, konut almak isteyenlere seslenerek, “Şuan imkanı olan için tam daire alma zamanı. Konut fiyatları bu aralar piyasada paraya ihtiyaç olduğundan dolayı değerinin çok altında. Finansa erişimi zor olan firmalar bankalardan kredi almıyor, elindeki daireleri değerinin altında satıyor. İmkanı olan ev alabilir, fiyatlar şu an piyasa değerinin altında. Politika faizi yüzde 50. Bu yavaş yavaş azaldığı zaman daire fiyatları yine yükselecek” ifadelerini kullandı.

Depremden sonra konut alımlarında kriterlerin değiştiğine değinen Gün, “Depremden sonra insanlarımızın hassasiyetleri arttı, konut alırken artık herkes kaliteli ve dayanıklı olmasını, teknik detayları öğrenmek istiyor. Bugünden itibaren yapılan inşaatlarda kimsenin korkmasına gerek yok, denetimlerin depremden sonra çok daha arttığını söyleyebiliriz. Yeni Deprem Yönetmeliği’nin uygulanması için yapı denetimleri arttı. İnsanlarımız gönül rahatlığı ile yeni daireleri alabilir” dedi.