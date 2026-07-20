TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI ARASINDA 469,2 MİLYAR TL’LİK MERSİN İMZASI

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını değerlendirdi.

Kayan, araştırmada Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 8, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 1 firma ile merkezi İstanbul’da bulunmasına rağmen üretim faaliyetlerini Mersin’de sürdüren Camiş Madencilik A.Ş. olmak üzere Mersin bağlantılı toplam 10 firmanın yer aldığını söyledi.

2025 yılı İSO İkinci 500 listesinde yer alan Mersin bağlantılı 10 firmanın toplam üretimden net satışlarının 34 milyar 688 milyon 912 bin TL’ye ulaştığını belirten Kayan, daha önce açıklanan İSO 500 listesinde ise Mersin odalarına kayıtlı 9 firma ile üretim faaliyetlerini Mersin’de sürdüren 12 firmanın yer aldığını, bu 21 kuruluşun toplam üretimden net satışlarının 434,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinin birlikte değerlendirildiğinde Mersin bağlantılı firma sayısının 31’e, toplam üretimden net satış büyüklüğünün ise yaklaşık 469,2 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden Kayan, listeye giren tüm firmaları tebrik ederek üretim, istihdam ve ihracata sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

MERSİN’DEN 9 FİRMA, CAMİŞ İLE BİRLİKTE 10 KURULUŞ LİSTEDE

Başkan Kayan, İSO İkinci 500 listesinde Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 5 milyar 43 milyon 561 bin TL üretimden net satışla 20. sırada yer aldığını söyledi.

Listede Dervişoğlu Bakliyat A.Ş.’nin 3 milyar 887 milyon 757 bin TL ile 162. sırada, Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 3 milyar 773 milyon 336 bin TL ile 188. sırada, Isopol Kimya A.Ş.’nin 3 milyar 532 milyon 912 bin TL ile 230. sırada, Lion Paketleme A.Ş.’nin 3 milyar 390 milyon 596 bin TL ile 248. sırada, Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Ticaret A.Ş.’nin 3 milyar 169 milyon 68 bin TL ile 299. sırada, Sertel Vida Metal A.Ş.’nin 2 milyar 526 milyon 595 bin TL ile 430. sırada, ZH Dış Ticaret A.Ş.’nin 2 milyar 316 milyon 9 bin TL ile 481. sırada ve Turkpulse Dış Ticaret A.Ş.’nin 2 milyar 284 milyon 983 bin TL üretimden net satışla 487. sırada yer aldığını belirtti.

Merkezi İstanbul’da bulunan ve üretim faaliyetlerini Mersin’de sürdüren Camiş Madencilik A.Ş.’nin ise 4 milyar 764 milyon 97 bin TL üretimden net satışla listenin 45. sırasında bulunduğunu ifade eden Kayan, bu firmayla birlikte Mersin bağlantılı kuruluşların üretimden net satış büyüklüğünün 34 milyar 688 milyon 912 bin TL’ye ulaştığını kaydetti.

“MERSİN SANAYİSİ ÇOK SEKTÖRLÜ YAPISINI GÜÇLENDİRİYOR”

İSO İkinci 500 sonuçlarını değerlendiren Kayan, Mersin’in gıda, bakliyat, makine, kimya, ambalaj, süt ürünleri, metal ve hazır giyim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Mersin’in yalnızca lojistik avantajlarıyla değil, üretim altyapısı, organize sanayi bölgeleri, tarıma dayalı sanayisi, dış ticaret tecrübesi ve girişimcilik kültürüyle Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Kayan, “İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alan 31 firmamızın ortaya koyduğu yaklaşık 469,2 milyar TL’lik üretimden net satış büyüklüğü, kentimizin sanayi potansiyelini ve üretim gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde finansmana erişim, teknoloji yatırımları, yüksek katma değerli üretim, yeşil dönüşüm ve ihracat odaklı büyümeyi destekleyerek daha fazla firmamızın İSO 500 listesine yükselmesini sağlamalıyız. MÜSİAD olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat oluşturan tüm sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.