Türkiye’nin en büyük seramik mağazası Kayseri’de açıldı

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - NG Kütahya Seramik’in iş ortağı Dekoyap’ın Kayseri mağazasının açılışında ayrıca, NG Kütahya Seramik’in 75 milyon Euro’luk yeni yatırımı için de imzalar atıldı. NG Kütahya Seramik’in 240’ıncı mağazası olan 9 bin metrekarelik AVM konseptinde tasarlanan dev mağazada, hem teknolojileriyle hem de tasarımlarıyla fark yaratan inovatif ebatlı koleksiyonlar sergilenecek.

Açılışta konuşan Bakan Varank, “Dünyanın en büyük seramiklerini NG Kütahya Seramik, Türkiye’de üretecek. Bunlar 160x320. Düşünün 5 metrekareden daha büyük tek parça seramiklerden bahsediyoruz. İşte bunları bu yatırım gerçekleştiğinde Türkiye’de üretmiş olacağız” dedi.

Erkan Güral ise, “Türkiye’nin en büyük seramiklerini üreten bir şirket olarak bu iddiamızı daha da ileriye taşıyacağız. İtalyan Sacmi firmasıyla gerçekleştirdiğimiz toplam 100 milyon Euro’luk yatırımla 4. Sanayi Devrimi’nin öncüsü bir tesisi ekonomimize kazandıracağız. Yeni yatırım dijital ve yeşil dönüşümün mihenk taşlarından biri olacak. Son 4 yıl içinde toplam 410 milyon avroluk yatırımla 1300 kişiye doğrudan istihdam sağlamanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.