Türkiye’nin en hızlı büyüyenlerinde Mersin imzası

MERSİN/EKONOMİ



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, listede yer alan şirketleri kutladı. Bu başarının yalnızca listeye giren şirketlerin değil, aynı zamanda Mersin’in, bölgemizin ve ülkemizin geleceği adına da çok kıymetli olduğunu dile getiren Başkan Kayan, “Yüksek performans listesinin ilk 100’ünde, %630’luk büyümeyle Beybolat Tarım Makinaları 89. sırada, %623’lük büyümeyle Koluman Otomotiv Endüstrisi 91. sırada, %586’lık büyümeyle Ak-Trans Uluslararası Nakliyat 99. sırada yer aldı. İkinci 100’de ise %544’lük büyümeyle AYB Endüstri Mühendislik 107., %525’lik büyümeyle İmsan Tarım 115., %518’lik büyümeyle Kaya Makine 119., %477’lik büyümeyle Dicle Gıda 131., %442’lik büyümeyle Yektane Gıda 151.sırada listeye adını yazdırma başarısını göstermiştir” dedi.



Bu sonuçları, ölçek büyütme ve kurumsallaşma yolculuğunda yeni yatırımların önünü açacak bir eşik olarak gördüklerini ifade eden Başkan Kayan, “MÜSİAD Mersin Şube üyelerimiz olan Beybolat Tarım Makinaları, Kaya Makine ve Dicle Gıda’nın da aralarında bulunduğu yüksek performans listesinde bu tablo, kentimizin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve dinamizmini bir kez daha ortaya koymuştur. Firmalarımızın başarısı bizleri gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer girişimcilerimize de ilham veriyor. Mersin’in rekabet gücünü artıran tüm şirketlerimizi tebrik ediyor, bu ivmenin sürdürülebilir olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Mersin’in lojistik altyapısı, limanı, serbest bölgesi, OSB’leri ve nitelikli iş gücü ile ölçek büyütme konusunda önemli bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Kayan, şunları kaydetti: “Biz bu avantajı kalıcı rekabet üstünlüğüne dönüştürmek için kamunun etkin teşvik politikaları, yerel paydaşların koordinasyonu ve özel sektörün yatırım kararlılığını aynı masada buluşturma çağrımızı yineliyoruz. MÜSİAD Mersin olarak, iş dünyamızın istikrarlı büyüme ve daha yüksek katma değer hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”