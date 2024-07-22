Türkiye’nin enerji verimliliği KSO’ya emanet

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Sanayi Odası ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün paydaş olduğu Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı, çalışmalarına devam ediyor. Kamu ve özel sektöre ait bina ve fabrikalardaki enerjiye dayalı kayıp-kaçakları tespit etmek üzere hayata geçirilen Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası’nın enerji verimliliği etüt çalışmasını da tamamladı. Yapılan etüt çalışmaları ile ilgili bilgi veren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Konya Sanayi Odası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaremizle birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdik. İlk olarak Konya Sanayi Odası Enerji Verimliliği Etüt Merkezi’ni kurduk. Bünyesinde oluşturduğumuz Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımız ile, Konya ve KOP Bölgesi illerinin yanı sıra, firma ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda Türkiye’nin farklı noktalarında enerji verimliliği ölçümleri yapıyoruz. Bu kapsamda son olarak Gazi Meclisimizin enerji etütlerini de tamamladık. Sanayi işletmelerimiz ve kurumlarımızın yanı sıra Gazi Meclisimizin enerji ölçümlerini yapmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu” şeklinde konuştu.

Enerjide 124,7 milyon lira tasarruf

Başkan Büyükeğen, Mobil Etüt Aracı ile bu zamana kadar 61 firma ve kurumda enerji etüdü yaptıkları bilgisini paylaşarak, yapılan enerji ölçümleri ile toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 124,7 milyon lira tutarında 5 bin 637 TEP enerji tasarrufu sağlanmasına katkıda bulunduklarını vurguladı. Büyükeğen, “Aynı zamanda yıllık 26 bin 470 ton karbondioksit salınımının önüne geçtik. KOP Bölgesi’ndeki ilk ve tek EVD yetkili, enerji verimliliği danışmanlık şirketi olarak 22 kişiye de enerji yönetimi eğitimi verdik” dedi.

Sanayicilere enerji verimliliği çağrısı

Açıklamasında enerjiyi verimli kullanmanın önemine dikkat çeken Başkan Büyükeğen, sanayicilere enerji verimliliği etüt çalışmalarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Büyükeğen, şunları söyledi: “Sanayicilerimizin enerji kayıp kaçaklarını azaltmaları, enerjilerini daha verimli hale getirmeleri aynı zamanda üretim maliyetlerini önemli oranda düşürecektir. Ayrıca kamu binalarımızda da yapıdan kaynaklı ciddi enerji kayıpları var. Geldiğimiz noktada, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde uygulanacak sınırda karbon düzenlemesi de, enerjinin verimli kullanılmasının ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Enerji verimliliğini önceleyen firmalarımız hem maliyetlerini azaltacak, hem de sınırda karbon düzenlemesinin mali yüklerinden daha az etkilenerek ihracat pazarındaki hakimiyetlerini koruyacaklar. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan firmalarımız başta olmak üzere tüm firmalarımızı sınırda karbon salınımının en önemli bileşenlerinden olan enerji verimliliği için etüt çalışmalarını yaptırmaya davet ediyorum.”

Pek çok sanayi tesisinin enerji etütlerinin yapıldığı Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı ile, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Valiliği, Nevşehir Valiliği, Kırıkkale Valiliği, Aksaray Valiliği, Niğde Valiliği, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin enerji verimliliği ölçümleri de tamamlandı.

KSO Enerji Verimliliği Etüt Merkezi’ne bağlı KOP-KSO Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı, enerji etüt çalışmaları kapsamında firma ve kurumların; baca gazı analizleri, buhar kaçağı ölçümleri, sıvı debi ölçümleri, hava kaçağı tespit ölçümleri, elektrik enerjisi analiz ölçümleri, temaslı-temassız devir ve ilerleme hızı ölçümleri, nem ve sıcaklık ölçümleri, iletkenlik ölçümleri ve ısı geçirgenliği gibi ölçümleri tek merkezden gerçekleştirerek akredite bir raporun ilgililerine sunulmasını sağlıyor.