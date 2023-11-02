'Türkiye’nin ikinci yüzyılına gençler damga vuracak'

EKONOMİ / KOCAELİ

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan 'Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi', Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımı ile gerçekleşen zirveye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu katıldı.

Filistin’li çocuklar için destek

Programda Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı ses çıkarılması gerektiği mesajı verilirken, konuklar arasında yer alan belediyenin müzik okulu öğrencileri, Filistinli çocuklar için şarkı söyledi. Filistin’de yaşanan katliama karşı en güçlü tepkiyi Türkiye’nin verdiğini söyleyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kariyer zirvesinde kendi hikayesini anlattı. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Brüksel'de dünyaya geldiğini anlatan Göktaş, işçi aileden gelip Avrupa'da tutunmanın kolay olmadığını, kendisine hiçbir şeyin altın tepside sunulmadığını ancak zorluklar karşısında asla yılmadığını dile getirdi.

“Avrupa'da ilk başörtülü milletvekili olarak meclise girdim"

Bakan Göktaş, lise yıllarında başörtü yasağını Belçika'da yaşadığını ve okulda başını açmak zorunda kaldığını belirterek, "Buna rağmen her zaman biliyordum ki adaletin ve hakkın yanında olacağım. Allah nasip etti, yıllar sonra o ülkede hatta Avrupa'da ilk başörtülü milletvekili olarak meclise girdim." ifadelerini kullandı.

Üniversite yıllarında çok çalıştığı için aşırı sosyal olduğunu, Türk toplumunu kaynaştırmaya ve göçmen çocuklara yönelik projelerde yer aldığını kaydeden Göktaş, siyasete girme sürecine değinerek, şöyle devam etti: iİlmek ilmek işleyerek, inanarak kapı kapı dolaştım. Çarşılarda, pazarlarda 2 hedef kitlem vardı. Gençler ve kadınlar. Yakın markajla onlarla çalıştım. Gittim kapı kapı kendimi anlattım, projemi anlattım. 'Sizi mecliste temsil edeceğim.' dedim. Ve o seçimlerde partim bir anda 5 sandalye kazandı. 30 yıldır kazanamadıkları zaferle ben de 3. sıraya yükselip meclise girmeye hak kazandım."

Mücadele etmekten asla korkmadığını dile getiren Göktaş, “Size şunu söylemek istiyorum, tüm dünya size karşı geliyor olabilir, bazen çok zorluklarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Şunu unutmayın, siz mücadele ettiğiniz sürece hiçbir şey önünüze engel olamaz. Mücadele etmekten, hayal kurmaktan, hayallerinizden asla vazgeçmeyin, ideallerinizden vazgeçmeyin” dedi.

"Kararlarınızı uygulamaktan asla vazgeçmeyin"

"Hayalleriniz olur, karşınıza her zaman zorluklar çıkabilir." diyen Göktaş, 2019'da Cezayir'e büyükelçi olarak atandığını ve söz konusu ülkede ilk defa verilen devlet nişanını aldığını söyledi.

Bakan Göktaş, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bazen önünüze zorluklar çıkabilir. Dedemin marketinde kasiyerlik yaptığım zaman veya üniversite yıllarında arkadaşlıklarımda başörtülü veya Müslüman olduğum için yaşadığım, kız, kadın olduğum için yaşadığım zorluklar, aslında bugün beni ben yapan olaylardır. Ve bu tecrübeler, mücadelelerle taçlandırılıyor. 'Asla hayatımda neden bunlar oluyor.' demeyin. Her tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. Bundan asla korkmayın. Doğru şeylerden vazgeçiyorsanız, doğru şeyleri tercih ediyorsunuz demektir. Bir karar almaktan ve kararlarınızı uygulamaktan asla vazgeçmeyin. Gelecek yüzyıla damgasını vuracak sizlersiniz sevgili gençler. O yüzden sizlere güvenimiz tam. Yenilikçi fikirlerle ortaya çıkacak ve Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak gençlerimizin de bu salondan çıkacağına eminim."