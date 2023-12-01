Türkiye’nin ilk elektrikli Sedanı Nieve, Konya’da

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Otomobil üreticisi Nieve’nin elektrikli sedan otomobilleri Konya’ya geldi. İlgün Otomotiv aracılığıyla satışa sunulan D cross Nieve Elektrikli sedan otomobiller özellikleri ile dikkatleri çekiyor.

Evzoom modelleri ile alıcılarla buluşan Nieve, uygun fiyat ve avantajlı satış seçenekleri ile de rakiplerini de geri bırakıyor.

Araçlar hakkında bilgiler veren İlgün Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi İlgün, Türkiye’deki ilk elektrikli sedanı Konyalı vatandaşlar ile buluşturduklarını söyledi.

İlgün, “Nieve elektrikli sedanlarımız geldi. 3 farklı renk seçeneği ile satışa sunduk. Hafta sonu da Kent Plaza Alışveriş Merkezi’nde sergileyeceğiz. Tüm Konyalıları araçlarımızı incelemeye davet ediyoruz” dedi.

Araç özellikleri hakkında bilgiler veren İlgün, “Aracımız d cross sedan olarak geçiyor. Yüzde 100 elektrikli. 450 kilometre menzile sahip. 118 KW yani 160 beygir güç üretiyor. Genişliği ile de dikkatleri çekiyor. Teknolojik donanımı fazlasıyla tatmin ediyor. Lansmana özel 1 milyon 598 bin TL fiyatla satıyoruz. Nakit ödemelerde fiyatımız 1 milyon 560 bin TL. Kredi kartına 6 ila 12 ay arasında taksit imkanı sunuyoruz. 3 farklı rengimiz mevcut. Sedefli renkler ve güneşte renk değiştiriyor. Alıcılarımıza araçlarını hemen teslim etme imkanımız var. Servisi de İlgün güvencesiyle biz sağlıyoruz” dedi.

İlgün, hafta sonu Kent Plaza’da gerçekleşecek araç tanıtım etkinliğine tüm Konya halkını davet etti.