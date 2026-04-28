Türkiye’nin ilk gıda AVM’si Melikgazi’de kapılarını açtı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Haftanın 7 günü, sabah 10’dan akşam 10’a kadar hizmet verecek olan Çarşı Melikgazi’de et, balık, şarküteri, süt ürünleri, meyve sebze ve yöresel ürünler gibi birçok ürünün satışı yapılacak. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3,5 yıl önce temelini attıkları projeyle Kayseri’ye yeni bir şehir aksesuarı da kazandırdıklarını belirterek, “Temel amacımız Kayseri’nin gıda ürünlerini ve özellikle yerel firmalarını öne çıkarmak. Erciyes gibi, Kaleiçi gibi, Kapalı Çarşı gibi Kayseri’ye, Melikgazi’ye yeni bir ziyaret mekânı, yeni bir şehir aksesuarını kazandırıyoruz. Kayseri’ye gelen ziyaretçiler bundan sonra buraya da gelecek ve alışveriş yapacaklar. Burada nitelikli zaman geçirecekler. İspanya, İrlanda, Budapeşte gibi birçok yerde balık pazarı, et pazarı, meyve sebze pazarı gibi birçok pazar var. Burası başından sonuna kadar uğraştığım, kendi kültürümüzü yansıttığımız güzel bir proje oldu” dedi.

Çarşı Melikgazi’de Kayseri’nin önde gelen gıda üreticilerinden Çarşıbaşı, Oylum, Şahin, Billur, Meysu, Büyüksimitci Et gibi 50’nin üzerinde firma yer alıyor. Yedi bin metrekarelik alana kurulan Çarşı’nın üst katında yeme içme bölümleri yer alıyor. Kayseri’nin yerel mutfağının yer alacağı Sofra Melikgazi adında da bir restoran var. Restoran’ın da ilerleyen günlerde açılacağının bilgisini veren Başkan Palancıoğlu, Mekan Melikgazi adı altında da bir kafeterya açacaklarını söyledi. “Burası Türkiye’nin ilk Gıda Alışveriş Merkezi olacak” diyen Başkan Palancıoğlu, “Bu çok önemli. Çünkü dünyada benzer örnekler var. Ama Türkiye’de ve Kayseri’de yoktu. Buranın resmi açılışından sonra birçok ilde birçok belediyeye örnek olacağını düşünüyorum. Bizim burada başarımız yapmak isteyenlere de rehberlik edecek. Çarşı Melikgazi Kayseri’ye sembol bir eser olarak hizmet verecek. Burada farklı bir uygulamayı başlatıyoruz. Her Cuma sabahı bir hatip ile Çarşı’mızı hizmete açacağız. Bu İstanbul Kapalı Çarşı’da hala yaşatılan bir gelenek. Biz de burada bu geleneği yaşatacağız” şeklinde konuştu.