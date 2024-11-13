Türkiye'nin ilk İtalyan oteli Questa Hotel’den Marco Polo'ya özel etkinlik

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Questa Thermal & Spa Hotel İcra Kurulu Üyesi Luca Coretti, etkinlik süresince ünlü İtalyan peynir ustası Şef Cosimo Rotolo’nun 21-22 Kasım tarihlerinde otelde olacağını belirterek, katılımcılara İtalyan peynirleriyle hazırlanan özel lezzetlerin sunulacağını ifade etti.

Coretti, “Etkinliğimizde misafirler, Şef Cosimo’nun hazırladığı özel peynirlerle hazırlanan lezzetleri tatma şansı bulacak. Etkinliğin kapanış gecesinde ise İtalyan Büyükelçiliği yetkilileri ve Türkiye'deki İtalyan iş insanlarının da katılımıyla Eskişehir’de İtalyan kültürünü ve mutfak lezzetlerini tanıtmak adına özel bir buluşma gerçekleşecek” dedi.

İtalyan mutfağına özel menü ve indirim fırsatları

Etkinlik süresince Marco Polo'nun seyahatlerinde tattığı lezzetlerden oluşan özel bir menü sunacaklarını belirten Luca Coretti, tüm İtalyan yemeklerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurarak şu açıklamalarda bulundu: “Eskişehir'deki bu özel etkinlik, İtalyan mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyor. İtalyan Büyükelçiliği'nin desteğiyle başlattığımız bu geleneği, önümüzdeki yıllarda da devam ettirerek Eskişehir’i İtalyan mutfağının önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.”