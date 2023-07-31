Türkiye’nin ilk mobil pizzacısı: 81 ilde pizza partisi hedefliyor

DUYGU GÖKSU/İZMİR

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı bitirdikten sonra; Özel Köprüvizyon Müzik Okulu’yla eğitim verirken, çocukluğundan beri yemek yapma ve insanların beğenisine sunma tutkusunu meslek yolculuğuna katarak devam eden Ahmet Nuri Yıldırım, Pizza Partisi markasıyla, festivallerden ev partilerine kadar birçok etkinlikte pizzalarını insanlara sunuyor. Türkiye’nin ilk gezgin şefi Yıldırım, Türkiye’nin 81 ilinde pizza partisi vermeyi hedefliyor.

Müziği de mutfağı da hobi olarak görürken, iktisat fakültesini 3. sınıfta bırakan Yıldırım, “8 yaşındayken mandolin kursuna gittim ve ilk mutfak denememi yaptım. Düdüklü tencerede taze fasulye ve yanına pirinç pilavı pişirdim. Yemek yapma konusunda annem beni çok yüreklendirmiştir. 10 yaşında ilk mayalı hamurumu yaptım. Hamur o günden beri hayatıma bir tutku gibi girdi. İktisat fakültesini bıraktıktan sonra konservatuarla müzik meslek hayatıma girdi. 19 yaşından beri müzik eğitimi veriyorum. Mutfak konusunda ise eğitim alabileceğimi bilmiyordum. Yemek yapmanın piyasada çıraklıkla öğrenileceğini düşünüyordum. Meslek liselerinde ve yüksekokullarda mutfak bölümü olduğunu çok geç öğrendim” diye konuştu.

Yemek yapmak kendisi için hobi olsa da bir gün meslek olarak devam etme hayaliyle teçhizat biriktirdiğini anlatan Yıldırım, “Yaklaşık 10 yıl önce, kalan bir poğaça hamurundan, tavada pizza denemesi yapmamla birlikte hayatıma pizza girdi. Uzun süre teflon tavada yaptığım pizzalar tattırdığım kişiler tarafından çok takdir aldı. Bir süre sonra malzemeler yetmemeye başladı. Önce bir pizza tavası ve ardından bir pizza fırını aldım. Mozerella gibi pizzanın olmazsa olmaz malzemelerinin satışı da yaygınlaşmaya başladı. Müzik okulundaki çalışma saatlerimi azaltarak pizza yapmaya odaklandım” ifadelerini kullandı.

Gerçek odun fırınında, en az 40 saat fermente olmuş hamurla yaptığı pizzaları ile dikkat çeken Yıldırım, arkadaş veya aile toplantısı, doğum günü, nişan, kına, düğün, her türlü davet, işyeri motivasyon yemeği, gurme organizasyonları, festivaller gibi açık hava etkinliklerinde pizza partisi gerçekleştiriyor.

“İlk parti için günlerce prova yaptım”

Fırın aldığında “fırını nereye koyacağım?” sorusunun bu işi mobil olarak yapmaya karar vermesinde etkili olduğunu söyleyen Yıldırım, “Ticari arabamın arkasına fırını koyup, etkinliklere gitme kararı aldım. Pizza Partisi bu şekilde ortaya çıktı. Öncelikle bir kurumun öğlen yemeği etkinliği için beni çağırdılar, orada 29 pizza yaparak ilk ticari işimi gerçekleştirdim. Bu etkinlik için günlerce prova yaptım. İkinci olarak, müzik okulumuzun ajansı ile tanıtım filmi çektik, bunun için de 30 kişilik bir pizza partisi yaptık. Sosyal medya hesabım bir ayda 450 bin hesaba erişim sağladı. Tanıtım kısmında yine sosyal medyadan yararlanıyorum. Ayrıca pizza partisi kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor ” diye konuştu.

Etkinlikten 10 gün önce hazırlıklar başlıyor

Efektif olarak haftada en fazla 3 pizza partisi gerçekleştirebildiğini anlatan Yıldırım, “Her etkinliğin uzun bir hazırlık aşaması var. Her gelen rezervasyona göre satın almalara 10 gün öncesinden başlıyorum. Malzemelerim Türkiye’nin dört bir yanından özel olarak geliyor. Özel pizza peynirlerini de yurt dışından sipariş ediyorum. Yaklaşık 4 gün öncesinden ise hamurunu hazırlıyorum” dedi.

Mobil pizzacılık, pizza partileri konseptinin benzersiz olduğunu ve Pizza Partisi’nin tescilli bir marka olduğunu ifade eden Yıldırım, “Herkesin ileri seviyede dikkatini çeken ve mutfakla ilgilenenlere ilham veren bir fikir. Bu butik tarzını bu ilham verici fikrini kaybetmeyi kesinlikle istemiyorum. Asla kapalı bir mutfaktan servis veren bir restorana dönüşmeyeceğim. Bana ulaşan birçok pizza partisi yapmadan pizzalarımdan yemek için talepte bulununca, bir hazırlık mutfağı kurdum. Burada, bir günde 15 civarı rezervasyonlu misafir ağırlayabiliyorum. Hazırlık mutfağında, sadece iki ay içerisinde 500’ün üzerinde misafir ağırladım. Üstelik, özellikle Ege Bölgesi’nin neredeyse her ilinden gelenler oldu. İki konsepti birleştirecek şekilde, bahar aylarında mobil, mobil etkinliklere talebin zayıfladığı dönemlerde ise genellikle hazırlık mutfağında pizzalarımı sunmayı planlıyorum. Böylece dönemsel çalışacak, müşterilerime de kayıtsız kalmayacağım. Pizzalarım sevildikçe, festivallerden, restoranlardan ve etkinliklerden çok fazla talep gelmeye başladı” diye konuştu.

Pizza Partisi’nin 25 ve 50 kişi arasında değiştiğini, belli bir kapasitesinin olduğunu söyleyen Yıldırım, “Tüm pizzalarımı bir tablo gibi, titizlikle çalışıyorum. Tarzımı değiştirmeye ve çok sayıda pizza çıkarmaya niyetim yok. En önemli hedefim Türkiye’nin 81 iline de gitmek. Belki hiç pizza yememiş çocuklara pizza pişirmek. Daha çok insana ulaşabilmek. Şu ana kadar bu hayalime adım adım gidiyorum. Yaklaşık 10 ilde pizza partisi gerçekleştirdim. Türkiye’nin her yerinden minimum 25 maksimum 50 kişilik rezervasyon kabul ediyorum. Sunduğum şey sadece bir pizza değil” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yıldırım, uzun vadeli hedefinin ise Dünyaca ünlü şeflerin hayalini süsleyen Michelin yıldızlı bir şef olmak istediğini sözlerine ekledi.