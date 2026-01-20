Türkiye’nin ilk Resort City konseptli yaşam projesi PRIVE INVENTUM’da ön talep başladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da konumlanan proje, ölçeği, mimari dili ve bütüncül yaşam kurgusuyla şehirde yeni bir konut anlayışını gündeme taşıyor.

Gayrimenkul sektöründe geliştirdiği prestijli projelerle öne çıkan Aydın Yatırım Grup, PRIVE INVENTUM ile yalnızca bir konut projesi değil, yaşam, sosyal alanlar ve mekansal deneyimi birlikte ele alan yeni bir şehir modeli ortaya koyuyor. Türkiye’nin ilk Resort City konsepti olarak geliştirilen proje, planlama yaklaşımı ve ölçeğiyle sektörde dikkat çeken bir referans niteliği taşıyor.

PRIVE INVENTUM, güçlü mimari dili, detaylara verilen özenle, klasik konut anlayışından ayrışan bütüncül bir yaşam kurgusu sunuyor. Proje, bugünün ihtiyaçlarının yanı sıra uzun vadeli yaşam kalitesi ve sürdürülebilir değer perspektifiyle ele alınıyor.

Projenin sosyal yaşam kurgusu, PRIVE CLUB özel yaşam alanı etrafında şekilleniyor. Günlük yaşamı destekleyen sosyal donatılar, kulüp kültürü yaklaşımıyla, kontrollü ve nitelikli bir kullanım anlayışıyla planlanıyor.

Aydın Yatırım Grup güvencesiyle geliştirilen PRIVE INVENTUM, planlama sürecinden uygulamaya kadar her aşamada yüksek standartları esas alan yaklaşımıyla hem kullanıcılar hem de yatırımcılar için uzun vadeli bir referans olmayı hedefliyor.

Başlatılan ön talep süreci kapsamında, projeyi erken aşamada tanımak ve detaylı bilgi almak isteyenler için önemli avantajlar öne çıkıyor.