Türkiye’nin ilk sıfır karbon kütüphanesinde yüzde 75’e ulaşıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın eğitim, kültür ve bilim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Şehir Kütüphanemiz sadece kitapların bulunduğu bir bina olmayacak; öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin nefes alacağı, üreteceği ve paylaşacağı yaşayan bir kültür merkezi olacak. Konya’mıza yakışır, estetik değeri yüksek, fonksiyonel ve çevreye duyarlı bir eser kazandırıyoruz. Birleşmiş Milletler’in Sıfır Karbon Binalar Projesi kapsamında yer alan bu yapı, Türkiye’nin ilk sıfır karbon binalarından biri olma özelliğini taşıyacak. Geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri, çevreye saygılı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıdır” diye konuştu.

“Yüzde 75 seviyesine ulaşıldı”

Başkan Altay, inşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve tamamlanma oranının yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaştığını kaydederek, “Konya Şehir Kütüphanemiz tamamlandığında mimarisi, çevreci yaklaşımı ve kapsamlı kullanım alanlarıyla Türkiye’nin en estetik ve nitelikli kültür yapılarından biri olacak. En kısa sürede bitirerek gençlerimizin ve hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel mimari modern tasarımla birleşiyor

Toplam 13 bin metrekarenin üzerinde inşaat alanına sahip olan Şehir Kütüphanesi; kitaplıklar, okuma salonları, etüt salonları, bireysel okuma odaları ve sosyal kullanım alanlarıyla modern bir kompleks olarak tasarlanıyor. Mevcut ağaçlar korunarak şekillenen yapı, geleneksel mimari anlayış ile modern tasarım ilkelerini bir araya getiren özgün bir konseptle inşa ediliyor.